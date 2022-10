„Koukali jsme na výlov, bavili se, popíjeli a jedli. Peklo se prase, ryby a měli jsme i maringotku s občerstvením. Najednou jsme si všimli, že nad maringotkou krouží dva čápi. Jeden odletěl a druhý přistál na střeše maringotky. To samo o sobě vzbudilo velké pozdvižení. Pak jsme ale zpozorovali, že dost krvácí,“ popisuje přílet čápa Alice M., která se svým mužem byla celou dobu přítomna. Společně s ostatními lidmi proto čápa sundali a okamžitě zavolali záchranáře.

Zraněného čápa si následně přebrali ošetřovatelé vlašimské záchranné stanice. „Vzhledem k rozsahu zranění podstoupil čáp operaci a odnesl si 15 stehů. Poranění byla skutečně rozsáhlá a obrovský dík patří opět paní doktorce Simandlové,“ popisuje stav přijatého zvířete Alena Konvalinová ze záchranné stanice. Čáp se nyní zotavuje a neměl by mít žádné trvalé následky.

Pro pomoc si čáp přilétl sám

Zda si čáp skutečně přiletěl k lidem pro pomoc, můžeme jen odhadovat. „Je to určitě možné, ale jistě to nevíme. Před pár lety vyhledalo jedno opuštěné jezevčí mládě lidi, a také si tenkrát tudíž přišlo pro pomoc. Dnes ji můžete znát jako naši jezevčici Jendu, kterou se už do přírody navrátit nepodařilo,“ vysvětluje paní Konvalinková. Jezevčice si totiž zvykla na lidskou přítomnost až příliš a ztratila přirozený strach.

Co bylo důvodem zranění ptáka ovšem záchranáři nevědí. „Kolegyně má teorii, že se možná mohl napíchnout na ochranné plasty na sloupech elektrického vedení. Mohlo to být ale i o plot, těžko říct. Na každý pád budeme muset zachráněné zvíře v naší stanici podržet až do jara, protože čápi už odlétli. Bohužel se to nedalo stihnout tak, aby se připojil k hejnu a stihl letošní tah. Budeme ho mít ve venkovní voliéře,“ upřesňuje záchranářka.

Na jaře dostane svobodu

V tuto chvíli je čáp mimo ohrožení života, a dokonce už přijímá i potravu. Jeho vypuštění do volné přírody by proto na jaře nemělo nic bránit.

„Podle našich odhadů se jedná o starší zvíře, které už nejspíš párkrát táhlo. Problém by byl, kdyby to bylo letošní mládě, protože když čápi v prvním roce neodletí, ztratí pud k tahu. Nezbývá než doufat, že to příští rok zvládne,“ přejí si všichni členové záchranné stanice, ale zároveň nepřestávají žasnout nad tím, jak je možné, že takové poranění čáp vůbec přežil.