Za dvě dekády si mezi sebou 226 států prodalo přes 420 milionů zvířat. Čísla přinesla nová studie. Upozorňuje na rizika tak rozvinutého obchodu. Z přírody při legálním i nelegálním obchodování mizí množství zvířat. Prodávají se jako domácí mazlíčci, potrava či se z jejich těl vyrábí různé produkty. Podle autorů studie, zveřejněné v časopisu Science Advances, nejčileji obchodují nejchudší země s velmi bohatými.

Třeba Madagaskar prodává do Ameriky vzácné žáby. „Mezinárodní obchod se zvířaty a rostlinami představuje jedno z největších nebezpečí pro ohrožené druhy. Vědci tvrdí, že země s vysokými příjmy by spíš měly chudým pomoct zaplatit náklady na ochranu divoké zvěře,“ píše BBC.

Výdělek pro chudé země

Pro chudé země je prodej zvířat velmi výnosný. Právě chudoba států je hlavní motor tak velkého rozsahu obchodování. Prodej zvířat totiž představuje pro země snadný výdělek. Nejvíc jich ve zkoumaném období zobchodovaly státy jako Indonésie, Jamajka a Honduras. Mezi nakupující pak patřily hlavně Spojené státy americké, Francie a Itálie.

Současná pandemie obchod podle studie omezila. Pomohl k tomu třeba i zákaz konzumace divokých zvířat v Číně. Ten přišel poté, co se nemoc rozšířila z tržiště ve Wu-Chanu. „Nynější povědomí lidí o možných rizicích divokých zvířat jako pokrmů by bylo vhodné využít na to, abychom snížili poptávku po nich,“ nastínil možná řešení vedoucí studie Jia Huan Liew z univerzity v Hong Kongu.

Mezinárodní obchod s divokými zvířaty sice reguluje speciální právní úprava, podle kritiků je však nastavená příliš benevolentně. Signatářské země podle dohody musí obchod omezovat. Úmluva ale údajně nemá sílu převálcovat všechny nevhodné vnitrostátní zákony jednotlivých členů. „Rozsah obchodu je stále obrovský. Podle zprávy mimovládní organizace Traffic se mezi lety 2006 a 2015 z Afriky do Asie legálně vyvezlo 1,3 milionu živých zvířat a rostlin, jeden a půl milionu zvířecích kůží a dva tisíc tun masa,“ upozorňuje BBC.