Za provozovnou, kterou najdete na náměstí 1. máje, stojí Lenka Štrougalová. Inspiraci našla doma i v zahraničí. „Koncept psích myček pochází z Austrálie. Já sama jsem ji poprvé vyzkoušela v Praze. Technologie, kterou tu máme, ale pochází z Holandska,“ vysvětluje.

Psí myčku naleznete v Chomutově na náměstí 1. máje v čísle popisném 4. Otevírací doba je denně, včetně nedělí a svátků od 8 do 20 hodin.

Sama je chovatelkou čtyř velkých psů a problém s údržbou jejich chlupaté srsti má dobře zažitý. „S kavkazáky je koupání peklo. Než je vůbec přemluvíte, aby do sprchového koutu vlezli, pak je tam udržet,“ popisuje. Mokrá podlaha a dlouhé chlupy všude byly nejčastější psí pomstou za nechtěné minuty strávené ve vodě. „V našem případě jsou to ještě sliny až na stropě,“ směje se chovatelka psů.



Samoobslužná myčka by proto měla majitelům psů nabídnout pohodlné zázemí, minimální nároky na úklid a úsporu času. Pes si po stupínku vleze do speciální vany a následně si majitel na panelu vybere z nabídky mycích programů. Podobně jako na myčce pro auta.

„Máte možnost klasického šamponu, přípravku proti parazitům. Pro dlouhosrsté pejsky je v nabídce kondicionér, aby se jim srst dobře rozčesávala,“ popisuje Štrougalová. Nakonec přijdou na řadu vysoušeče srsti, nastavené na teplotu, která nepálí a neškodí psí srsti. Koupání probíhá v teplé vodě. Hotovo je do dvaceti minut.

Jak dlouho si bude pes péči užívat je na uvážení každého. „Mezi programy funguje tlačítko stop, takže je na vás, kdy si uděláte pauzu, zda mezitím psa opláchnete nebo si sami našamponujete,“ doplňuje majitelka myčky. V jednu dobu se koupe pouze jeden pes a vanu je možné po každém použití či před ním vydezinfikovat.



Provozna otevřela první prosincový den a přestože Lenka Štrougalová zatím na začátku žádné davy nečeká, o zákazníky se nebojí. Na sociálních sítích už je znát kladná odezva. „Určitě vyzkoušíme. V psím salónu naši lovečáci nikdy nebyli, ale tohle by mohla být cesta, jak si místo koule bahna přivézt domů z lesa zase psa,“ pochvaluje si novinku Kateřina Ptáčková, která se věnuje myslivecké kynologii.