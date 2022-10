1. Na zahradě jsem teď poprvé našla ježka, celý rok po něm nebylo ani památky. Znamená to, že se chce zazimovat? Na zahradu ho mohla přilákat i nějaká dobrota, třeba granule pro kočku. Je ale možné, že chce zazimovat. Důležité je, aby měl ježek možnost ze zahrady sám odejít. Často se stane, že se na zahradu dostane třeba otevřenou brankou, která se ale zavírá, je podbetonovaná a žádnou únikovou cestu ze zahrady tak ježek nemá. To bych určitě zkontroloval, zda nějaký východ pro ježka na zahradě máte.

2. Proti ježkům nic nemám, ale máme psa. Večer ježka objevil a od té doby počmuchává po zahradě, večer ho vždycky najde a štěká. Mohu ježka ještě někam odnést, aniž bych mu tím ublížil?

Už bych to nedělal. Pokud se u vás na zahradě drží déle, patrně tu našel zdroj potravy, chystá se ke spánku a odnosem na jiné místo by mohl přijít o tolik potřebnou energii. Pokuste se nepouštět psa po celé zahradě, vyhradit část prostoru ježkovi a část psovi.

3. Našla jsem na zahradě ježka, ale nepoznám, jestli je v dobrém zdravotním stavu . Váhám, zda ho, když je to divoké zvíře, odnést domů a zvážit. Mám zavolat raději preventivně do záchranné stanice?

Nechte to na přírodě. V minulosti se skutečně doporučovalo ježka zvážit a podle hmotnosti se určovalo riziko, zda přežije zimu či ne a odnášeli se do stanic. Od této praxe se ale upustilo. Úmrtnost ježků ve stanicích je navíc vysoká, je tu velké riziko přenosu nemocí. Odnos bych doporučil pouze v případě, že je ježek zraněný nebo najdete mláďata bez matky.

4. Mohu nějak ježkům pomoci a nějak pro ně upravit zahradu?

Ježkům se daří na zahradách, které nemají anglický trávník, ale poskytují dostatek úkrytů. Nějaké houštinky, hromádky s listím, dřevo a možná trochu nepořádek. Důležité je nepoužívat na zahradě jedy, například na slimáky. Ježky pak na takové zahradě nemusíte před zimou krmit, najdou si tu potravy dost sami. Pokud ale chcete, můžete jim přilepšit kočičími granulemi nebo konzervou.