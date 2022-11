Zvířata v kostele? Svatý František by z Třemešné měl radost

/VIDEO, FOTOGALERIE/ „To by měl svatý František radost,“ glosoval farář Jan Randa průvod myslivců, který i se zvířaty zamířil do kostela v Třemešné ve Slezsku. Na svatohubertskou bohoslužbu sokolníci vzali s sebou do chrámu dravé ptáky a myslivci své psy vycvičené k lovu. Hned vedle eucharistie čekal na požehnání pár bažantů jako symbolické poděkování myslivců za štědrost naší přírody.

Myslivci a sokolníci v Třemešné vzali do kostela na svatohubertskou mši také svá zvířata. 6. 11. 2022 | Video: František Kuba