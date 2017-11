Zubatá žába baví i její autory

Víte, že v Bruntále se v minulosti nacházel vstup do pekla? Ten byl ale později zazděn. Zevnitř.

Zubatá žába, neodmyslitelně spjatá s Bruntálem, má opět svůj kalendář. Čtenáři v něm najdou nejen komiks, který vychází každý týden v našich novinách, ale také třeba vtipné hlášky, například o zazděném vstupu do pekla.

„Oproti loňsku má kalendář jiný formát, je vyšší, lidé si stěžovali, že jim zabíral moc místa na stole. Jinak byl ale přijat s nadšením, lidi se těší na každý nový týden, aby se mohli podívat na další komiks,“ řekl Tomáš Koňařík, který se v Bruntále stará o podporu tohoto novodobého symbolu města a v jehož tvůrčí dílně vznikají nové nápady se zubatou žábou. Kalendář je k sehnání v jeho obchůdku se suvenýry.

V kalendáři lidé rovněž najdou naplánované akce, které proběhnou v našem okrese v příštím roce a také významné dny. Tvůrci kalendáře si vyhráli, třeba 4. ledna je Světový den Braillova písma, a tak je datum napsáno tímto slepeckým písmem, má jen tu slabinu, že si jej slepec nepřečte hmatem.

„Největší zábavu jsme si užili při kontrole kalendáře, jestli je vše v pořádku. Byla to hodina nepřetržitého smíchu,“ prozradil Koňařík, jak se sami autoři bavili. Spolu s ním se na vymýšlení podílela Veronika Dudová, která každý týden kreslí nový komiks pro naše čtenáře.

„Z loňského kalendáře nám nezůstal ani kus. Je to vtipné a má to úspěch. Lidé si to hodně kupovali na Vánoce, jako dárek to dostávali zaměstnanci místních firem a jejich obchodní partneři, proto jsme tam letos dodali i plánovací kalendář,“ podotkl Tomáš Koňařík.

Lidé se v kalendáři dozví, že třeba 17. února bude ples Gymnázia Bruntál, že třetí víkend v červnu proběhnou oslavy 805 let města Bruntálu, pobaví se u komiksu či u hlášek zubaté žáby, často s drsným humorem: Víte, že v Bruntále jsou kromě dobrovolných dárců krve i dárci nedobrovolní?