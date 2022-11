Rýmařovská zubní ordinace Zubka s. r. o. oznámila, že ke dni 31. 12. 2022 ukončuje provoz. „Do tohoto data bude ambulance nadále pacienty ošetřovat, avšak v omezeném provozu. Náhrada za ošetřující lékařku není. Všem stávajícím pacientům děkuje MUDr. Balážová za důvěru. Zástupci vedení města se s paní doktorkou Balážovou sešli, aby zjistili důvody výpovědi a případně hledali společné řešení, jak ordinaci zachovat. Důvody výpovědi jsou čistě osobního rázu a schůzka ke změně postoje paní zubařky bohužel nevedla. Paní doktorka má k dnešnímu datu vyřešeny veškeré závazky vůči městu Rýmařov a to nemá žádné zákonné možnosti, jak docílit jejího setrvání v Rýmařově,“ informovalo město Rýmařov občany a pacienty na svém webu.

Bez fronty a emocí: Pacienty nové zubařské ordinace na Bruntálsku vybere los

Ordinace zubní lékařky Júlie Balážové zahájila v Rýmařově na Bartákově ulici plný provoz v roce 2020. Pacienti si zubní péči velmi chválí. Přejí paní zubařce, ať se jí daří v novém působišti a vedení města drží palce, ať za ni rychle najde náhradu.

Pacienti odcházející zubní lékařky mohou zkusit štěstí při losování pacientů nové zubní ordinace na rýmařovské Poliklinice. O jejich dalším osudu rozhodne náhoda. Nárok na přednostní registraci nemají.

Vylosují 1000 žádostí

„Vyplněním formuláře „Žádost o registraci do zubní ambulance SZZ Krnov v Rýmařově“ nevzniká právní nárok na registraci. Ze všech přijatých žádostí bude za účasti zástupců města a nemocnice vylosováno 1000 žádostí. Všem, kteří nebudou ze strany nemocnice postupně kontaktováni do 28. února 2023, doporučujeme nadále hledat stomatologa. Formulář můžete odevzdat pouze v pondělí 28. 11. 2022 od 08:00 do 15:00 u polikliniky v Rýmařově,“ informuje Sdružené zdravotnické zařízení SZZ Krnov, které novou rýmařovskou zubní ordinaci provozuje. Vzhledem k situaci lze očekávat, že při otevírání nové zubní ambulance počet zájemců výrazně převýší její kapacitu.

Bruntál řeší hlavní problém elektromobilů: studují zde jejich první opraváři

Na Krnovsku a Bruntálsku došlo k situaci, kdy řada zubařů má věk na odchod do důchodu, ale jejich mladí začínající kolegové dávají přednost spíš velkým městům se solventní klientelou. Nová ordinace na Poliklinice je výsledkem spolupráce rýmařovské radnice v čele se starostou Luďkem Šimko a krnovské nemocnice v česle s ředitelem Ladislavem Václavcem, který je rovněž senátor. Oba se setkali na Poliklinice při slavnostním stříhání pásky.

"Děkuji panu starostovi Rýmařova, který mě k tomu téměř dokopal. Moc stáli o to, ať se tato ordinace otevře, protože zubní péče na Rýmařovsku opravdu moc chybí. Dáváme dohromady tým, aby koncem roku už byla tato ambulance plně v provozu," řekl v Rýmařově Ladislav Václavec při společném stříhání pásky na Poliklinice v září 2022. Bylo to krátce před senátními i komunálními volbami. Václavec své senátorské křeslo obhájil už v prvním kole. Také Šimko svůj post na rýmařovské radnici obhájil.

Rýmařov má tři zubní ordinace

Starosta Rýmařova Luděk Šimko měl z nové zubní ordinace ve druhém patře Polikliniky velkou radost: „Ocení to hlavně občané, kteří dnes nemají zubaře. Máme v Rýmařově funkční tři zubní ordinace, a při tom jedna paní doktorka už je v důchodovém věku. Problém je stejný v celém okrese, a tak jsem rád, že pan ředitel Ladislav Václavec nezapomněl ani na Rýmařovsko. Ze strany města jsme udělali maximum, aby byly prostory pro ordinaci důstojné. Věřím, že v budoucnu v našem městě bude krnovská nemocnice provozovat i další ordinace, aby občané Rýmařovska měli dostupnou zdravotní péči,“ uvedl starosta Šimko při slavnostním stříhání pásky v září 2022.

Situace se Rýmařovu se ale výrazněji zlepší až v okamžiku, když se podaří najít náhradu za končící paní zubařku Balážovou.