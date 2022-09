Trocha nostalgie neuškodí. Pro většinu moderních písní, co celé dny hrají v rádiu, není. harmonika zrovna ten ideální doprovod. Naštěstí všichni máme v dlouhodobé paměti naposloucháno spoustu lidovek a odrhovaček. Text nám naskočí okamžitě, sotva harmonikář hrábne do kláves a udá tempo. Beskyde, Beskyde, Vysoký jalovec, Studentská halenka nebo Co jste hasiči. Každý se hned chytne, přidá se z plných plic a za chvíli se už v lokále tancuje.

Harmonikáři, kteří se schází v Úvalně, mají v repertoáru kromě lidovek také téměř zapomenuté vojenské písničky a dokonce i něco z oblasti sociální poezie. Je to dojemný zážitek slyšet správně ochraptělým hlasem Válku na Itálii. Hit, který si před sto lety za doprovodu foukací harmoniky zpívali vojáci na bojištích první světové války a váleční invalidé po putykách. Kolik smutku dokážou v posluchačích probudit tklivé tóny harmoniky a tématika válečných zranění, zasněžených zákopů na italské frontě, padlých kamarádů, min, granátů a dopisů rodinám z fronty.

Podobně smutné emoce nese sociální balada - ukolébavka Dětičky jděte už spát. „Když práci nedá nám fabrika, uživí nás harmonika,“ vysvětluje v písni tatíček dětem, proč je s bolavým srdcem nechává samotné doma ve chladné světnici. Musí jít hrát po hospodách na harmoniku veselé i smutné písničky, aby rodině vydělal na tvrdý chleba.

Obvykle se sraz harmonikářů odehrává v amfiteátru Na Strážišti přímo pod rozhlednou, ale tentokrát chladné počasí s přeháňkami venkovním akcím moc nepřálo. Brzy se harmonikáři i jejich publikum přesunuli do teplé hospody, kde hlavní organizátorka srazu Anička Hromadová roztopila kamna. Samozřejmě také napekla skvělé řízky a bramboráky, aby nikdo nemusel zpívat s prázdným žaludkem.

„Na minulý víkend byla tak mizerná předpověď počasí, že jsme sraz harmonikářů raději přesunuli. Pár harmonikářů nám sice odřeklo, a taky nedorazilo tolik lidí jako obvykle, ale na tom nezáleží. Hlavně že se lidi pořád dokážou bavit a zpívat s harmonikou. A občas si tady i zatančíme,“ uvedla za organizátory srazu harmonikářů Anna Hromadová z Úvalna.