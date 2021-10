Základem kin ballu jsou tři týmy odlišené barvami. Tři hráči drží míč, a čtvrtý odpaluje. Při odpalu zakřičí barvu týmu, který balón musí chytit. Každý začátečník pochopí pravidla do deseti minut.

Kin-ball ze své podstaty vylučuje individualismus, protože úspěch je založený spolupráci všech hráčů. To je hlavní poselství jak kin ballu, tak evropského programu Erasmus+, který financuje projekty zaměřené na spolupráci mladých Evropanů.

Kin ballem se obyvatelům Bruntálu představili účastníci projektu "Health Means Wealth" neboli "Zdraví znamená bohatství", který probíhá až do 7. října v Karlově pod Pradědem. Projekt přivedl do Jeseníků 30 mladých lidí ve věku 18 až 30 let z Česka, Portugalska, Španělska, Bulharska, Itálie a Polska.

„Projekt je koncipovaný tak, že mladí lidé se v Jeseníkách setkávají se svými vrstevníky z jiných evropských regionů, ale s podobou životní zkušeností. Je to vlastně mezikulturní dialog. Projdeme si zajímavosti a pamětihodnosti Bruntálu, a navštěvujeme atrakce Jeseníků. Samozřejmě v programu nesmí chybět výlet na Praděd,“ uvedl za organizátory Pavel Vítek ze spolku Silesian Society for Solidarity s tím, že součástí programu je také představení aktivit veřejnosti na náměstí v Bruntálu.

„Sice nám dnes trochu víc fouká do balonu, ale chtěli jsme kin ball ukázat jako hru, na kterou nepotřebujete tělocvičnu, protože si ji můžete užít třeba na náměstí. Chceme představit současně jak náš projekt Health Means Wealth, tak propagovat hru kin ball,“ doplnil Pavel Vítek.

„Já jsem z Ostravy, takže mám představu jaké problémy provází útlum hornictví a hutnictví, jaké dopady má nezaměstnanost a znečištěné životní prostředí. Všichni mládežníci zapojení do našeho projektu pocházejí z regionů, které jsou na tom podobně. Většinou jsou z menších vesnic, kde nemají moc příležitostí se socializovat s ostatními. Kromě sportu a výletů například diskutujeme, co znamená stát se moderním Evropanem. Setkáváme se s místními obyvateli i návštěvníky Jeseníků. Máme v programu také různé vzdělávací aktivity,“ uzavřel Vítek za spolek Silesian Society for Solidarity.