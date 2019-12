V polovině prosince nastanou změny nejen v autobusové, ale také v železniční dopravě. Na železnici od 15. prosince například na trati 310 dojde ke změně kategorie vlaku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Pokorný

Z osobního vlaku s odjezdem v 9:05 z Olomouce se stává R 1325, který nyní pojede v celé trase Olomouc hl. n. - Krnov - Opava-Východ - Ostrava-Svinov - Ostrava střed. To samé nastává i u osobního vlaku s příjezdem nově v 12:55 do Olomouce. Ten změní kategorii na R 1328 a také pojede přímo z Ostravy střed přes Opavu a Krnov do Olomouce hl. n.