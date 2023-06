Zlatohorští usilují o záchranku. Pomoc může přijít z nečekané strany

Srdeční infarkt nebo mozková mrtvice. To jsou některé ze zdravotních problémů, u kterých se hraje o čas. Za jak dlouho dorazí k postiženému pomoc, záleží do velké míry na tom, kde bydlí. Do Zlatých Hor vyjíždí zdravotničtí záchranáři až z Jeseníku. Zlatohorští proto usilují o zřízení výjezdové základny v jejich městě. Šance na určité zlepšení se po letech rýsuje. Pomoc přitom může přijít z nečekané strany.

Záchranka. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Sonnek Pavel

Dvacet minut. To je doba, za kterou se musí zdravotničtí záchranáři Olomouckého kraje dostat na místo události. Dojezdová doba s počítá od chvíle, kdy dá operátor výjezdové skupině pokyn k výjezdu. Výjimky z časového intervalu platí při nenadálých nepříznivých dopravních nebo povětrnostních podmínkách. Podle mapy, kterou vypracoval odbor zdravotnictví Olomouckého kraje, jsou Zlaté Hory s dojezdovou dobou „na hraně“. Jsou jediným městem této velikosti v kraji, které problém řeší. Dosud ho měl i Kojetín a Němčice nad Hanou, v Kojetíně však v souvislosti se zřízením logistického centra Amazon vzniká zázemí pro zdravotnickou záchrannou službu vzniká. Dojezdový čas je na hraně O zřízení výjezdové základny usilují představitelé Zlatých Hor dlouhodobě. „Jediný důvod je dojezdový čas. Zejména v některých chvílích je těžké, aby byl dodržován,“ řekl starosta Zlatých Hor Milan Rác. Novou výjezdovou základnu by ocenili i v nedalekých Mikulovicích. „Dojezdová vzdálenost ze Zlatých Hor k nám je bližší než z Jeseníku,“ zdůvodnil mikulovický starosta Roman Šťastný. Diskuse o potřebnosti stanice ve Zlatých Horách oživila ve třetím červnovém týdnu událost s tragickým koncem, kdy po kolapsu zemřela matka malého dítěte. „Všechny výjezdy záchranářů jsou monitorovány včetně zaznamenání času všech jednotlivých úkonů. Co se týče zmiňovaného smutného případu, mohu jen konstatovat, že jak sanitka s lékařskou pomocí, tak záchranářský vrtulník byly prokazatelně na místě zásahu v zákonem stanoveném čase,“ uvedl náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro zdravotnictví Dalibor Horák. Amazon spustí provoz v Kojetíně ve druhé polovině června. Město získá záchranku Zástupci Zlatých Hor absolvovali kvůli zřízení výjezdové základny řadu jednání. Naposledy spolu se starostou Mikulovic minulý měsíc s ředitelkou krajské záchranky v Olomouci. „Naše nabídka byla dokonce taková, že bychom jako město zakoupili sanitní vůz, případně dali k dispozici prostory, pokud by vyhovovaly požadavkům. Snažíme se v tom něco dělat, ale zatím na tu základnu není slyšeno,“ posteskl si Milan Rác. „Zřízení výjezdové základny záchranné služby Olomouckého kraje ve Zlatých Horách není v současné době obsaženo v aktuálních rozvojových dokumentech, podobně jako celá řada dalších významných projektů z mnoha oblastí,“ uvedl Dalibor Horák. Deník v této věci oslovil i zdravotnickou záchrannou službu, její mluvčí se odkázala na Olomoucký kraj. Město pořídilo defibrilátory, je tu i heliport Zlatohorští se tak snaží situaci řešit v rámci svých možností. „Pořídili jsme několik defibrilátorů. Jeden je na Rejvízu, další na zdravotním středisku, další mají hasiči, jeden je v Ondřejovicích. Je tu heliport, kam může přiletět vrtulník,“ zmínil Milan Rác. Do Česka se v závěru roku vrátila vlna úmrtí. Místo covidu zabíjely jiné nemoci Pomoc Zlatohorským může nakonec přijít z opačné strany státní hranice. V posledních měsících se totiž podařilo obnovit jednání o česko-polské smlouvě, která by umožnila přeshraniční zásahy zdravotnických záchranářů. Podobný systém už roky dobře funguje u hasičů. Jak Zlaté Hory, tak Mikulovice sousedí s polskými Glucholazy, odkud by záchranka v případě mimořádné situace byla schopna dorazit v řádu minut. Pomoc od sousedů? U hasičů to funguje Podle ministerstva zdravotnictví se podařilo kontakt ve věci vyjednávání rámcové smlouvy obnovit na konci roku 2022 na základě dopisu, který zaslal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek svému polskému protějšku. „V únoru 2023 proběhlo videokonferenční jednání zástupců ministerstev zdravotnictví. Česká strana následně 1. března 2023 zaslala polské straně návrh textu rámcové smlouvy, do něhož již byly zakomponovány některé reálie z implementace smlouvy s Německem, kterou má jak ČR, tak Polsko již uzavřenou,“ uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. V květnu se uskutečnilo pracovní jednání, na kterém polská strana přislíbila zaslat konkrétní připomínky k návrhu zaslanému v březnu. „V současné době tedy čekáme na reakci polských kolegů,“ doplnil Ondřej Jakob.

