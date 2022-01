„Tady v muzeu není mým cílem vybavit například kuchyň přesně tak, aby odpovídala konkrétnímu časovému období. V každé domácnosti se běžně setkávají věci zděděné po rodičích s tím, co jsme si pořídili v mládí a zboží ze současnosti. Někdy jsem záměrně kombinovala vybavení tak, abychom měli srovnání, co se v kuchyni používalo před sto lety a co třeba za normalizace. Návštěvníci říkají, že podobně namixované to zažili i ve své domácnosti,“ představuje Anna Kyselová své lomnické muzeum Život na vsi.