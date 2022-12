„Jsem ve finále! Živý přenos z finále Hledá se Miss sledujte 11. prosince ve 20.15 hodin na Primě! Nebudu lhát, s blížícím se finále napětí roste. Uvědomuji si, jak jsme každá nádherná ve své vlastní podstatě. A vy taky. Tak pa, Bude to doják!,“ vzkázala svým fanouškům Marie Danči a požádala je, ať do soutěže posílají hlasy.

„Pokud budete cítit, že já mám být v TOP8 (ze které porota během živého přenosu v neděli 11/12/2022 vybere TOP4 a vy následně skrze SMS zvolíte vítězku, která usedne na trůn s korunou), tak jsem vděčná za každý hlas. Tady skutečně platí, že každý hlas se počítá,“ napsala Marie Danči, která se už koncentruje před velkým finálovým večerem.

Hledá se Miss. Marie Danči z Krnova soutěží v reality show

V sedmé epizodě soutěže Marie Danči slavila obrovský úspěch. Stala se oficiální tváří kampaně na propagaci České Miss Essens. V klipu předvede žonglérský trik s kloboukem, koulí synchronizovaně očima a rty, komunikuje gesty pod vodou a dokáže být perfektně nalíčená, i když se právě vynořila z bazénu.

„Byla to emoční jízda. Do poslední chvíle jsem netušila, že díky triku s kloboukem, který mě jako malou naučil brácha (díky Jane Danči), budete můj obličej moct sledovat v televizi. Moje lednové já by nevěřilo,“ komentovala Marie Danči své zážitky z úspěšné sedmé epizody, a vlastně z celé soutěže Česká Miss Essens - hlasovat můžete zde.