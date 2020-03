Zimní táboření: otužilci v Úvalně přenocují ve stanech

Zimní táboření už řadu let láká otužilce do Úvalna. Na Strážišti se sejdou také 6. března a budou zde nocovat ve stanech celý víkend až do 8. března.

Zimní táboření v Úvalně. | Foto: Deník / František Kuba