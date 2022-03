Staroměstská nebo u průmyslovky?

V první fázi se občané Bruntálu rozhodovali, kam zimní stadion umístit. Rozhodovalo se mezi současným venkovním kluzištěm na Staroměrtské ulici nebo o novostavbě v areálu u Průmyslovky. Zastupitelé se shodli na Průmyslovce, a hned se rozběhlo územní i stavební řízení. Zadáním bylo připravit projekt tak, aby měl co nejvyšší šanci získat dotaci.

V Bruntále se konečně dočkají. Už brzy lidé uvidí město poprvé z věže kostela

„Původně bylo přerozdělování dotací na sportoviště v kompetenci ministerstva školství. V roce 2018 ale přišla kauza Pelta a v roce 2019 tato kompetence přešla na Národní sportovní agenturu. Zakládala se s velkou slávou, že konečně bude přerozdělování dotací transparentní. Tam vymysleli dotační titul na 90 milionů korun, který přesně pasoval na stavbu našich parametrů,“ vysvětlil starosta Bruntálu Petr Rys, co předcházelo podání žádosti o dotaci.

Náklady? Čekali 90 milionů, vypadá to na 250

Veškeré projektové přípravy Bruntál směřoval ke splnění dotačních podmínek. „Dokonce jsme na Národní sportovní agenturu posílali dotazy, zda se rozhodujeme správně. Byli jsme v očekávání, že když splníme všechny parametry, budeme mít dotaci 90 milionů téměř jistou. Chtěli jsme řešit zimní stadion společně s volejbalovými kutry a přístupovou cestou. Čekali jsme celkové náklady 179 milionů korun, mínus 90 milionů dotace. Toto očekávání fungovalo jen do okamžiku, kdy se změnil trh stavebních prací a ceny materiálů. Náklady vyletěly do současných výšin, takže už počítám s cenou 250 milionů místo 179. Navíc přišla zpráva, že dotaci nedostaneme,“ popsal situaci starosta Petr Rys.

Národní sportovní agentura

Národní sportovní agentura vydala Bruntálu registrační list, který vedení města interpretuje jako potvrzení, že všechny formality pro získání dotace jsou v pořádku. Pak ale přišla indicie přesně opačného významu.

Klub za starý Bruntál. Igor Hornišer je sběratel reklamních pohádek

„Řekli, že podle jejich aktuální pozice nesplňujeme parametry projektu. My jsme ale v prosinci 2020 poslali oficiální dotaz, zda zimní stadion projektujeme správně, a oni nám to v mailové komunikaci potvrdili. Proto jsme pokračovali v dobré víře v přípravách. Nejednou to nemáme dobře?“ popsal vývoj událostí starosta Bruntálu s tím, že komunikace s agenturou uvázla na mrtvém bodě. Do dnešního dne Bruntál nedostal písemné rozhodnutí o nepřiznání dotace, takže ani nemůže přezkoumat důvody.

Rýsuje se právní bitva?

„Protože nemáme rozhodnutí o přiznání nebo zamítnutí dotace, jsme ve stavu, kdy nám nezbývá než čekat. Při tom ještě nedávno jsme zimní stadion prezentovali občanům jako hotovou věc. Nejednou nestojíme agentuře ani za písemně vyargumentované zdůvodnění, proč nám doatci nechtějí dát? Celá Národní sportovní agentura podle mě může skončit blamáží. Dokonce jsme jí museli poslat žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, aby nám aspoň řekli, kdo další kromě nás o dotaci požádal a kdo ji dostal. Stejně se nám vyvlékli, že takové informace neposkytnou. Kde je ta slibovaná transparentnost Národní sportovní agentury,“ uvedl starosta Petr Rys, podle kterého se rýsuje právní bitva už jen kvůli dosažení svobodného přístupu k informacím.

Bruntál má nejlevnější teplo, protože vsadil na hnědé uhlí

Národní sportovní agentura se v době svého založení zaštítila tím, že bude garantem transparentnosti. Kde jinde už by měla fungovat transparentnost, než při poskytování informací o rozdělování dotacích?

Do soutěže se nikdo nepřihlásil

Zastupitelé udělali pokus vybrat zhotovitele zimního stadionu. Nejdřív ale náklady zastropovali na 193 milionech.

„Do výběrové řízení za těchto podmínek se nám nikdo nepřihlásil. Chápu opatrnost zhotovitelů, kteří na tu nabízenou cenu nereagovali. Bylo to v době největšího cenového chaosu. Tehdy zhotovitelé sami nevěděli, jestli seženou stavební materiál. Výsledek je takový, že nemáme ani zhotovitele, ani dotaci, ani žádný dokument z rozhodování Národní sportovní agentury. Jediné co máme, je platné stavební povolení,“ uzavřel Petr Rys s tím, že za těchto okolností by už zastupitelé stavbu zimního stadionu za plnou cenu bez dotací neschválili.

Vylepšená vlna: Seveřané z Bruntálu vyhráli tendr na armádní ponožky

Zatímco záměr přestavby Kremlu na Lidl podpořily dvě třetiny zastupitelů, zimní stadion se opíral o křehkou většinu. Zimní stadion za 250 milionů je nejspíš už mimo možnosti městského rozpočtu.