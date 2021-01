Nejlepší je vyrazit na procházku na Cvilín s celou rodinou, se sáňkami i se psem. Dá se vyjet autem až nahoru k poutnímu kostelu. Čeká tu dost místa na zaparkování a fantastické výhledy.

Krnované za zimními radovánkami po generace vyráží na louky nad Salvátorem. Nenáročným dětem stačí k radosti i mnohem kratší svahy, jakých je na Cvilíně plno. O víkendu všude svištěly sáňky a boby.

Psů tady bylo tolik, že se ani nestíhali navzájem očichat. Jen na sněhuláky ještě nedošlo. Na sněhové koule je potřeba vlhčí sníh, protože přemrzlý prašan nedrží pohromadě. Krnované na Cvilíně vzpomínali na staré dobré časy, kdy jsme ještě k zimním radovánkám nepotřebovali vleky ani umělé zasněžování a rolby.

Zdroj: Deník / František Kuba

Před pár lety Petr Ondruška uspořádal na Cvilíně akci Sáňkování pro starší a pokročilé, a vyzval Krnovany, aby společně vzpomínali, jak v dětství vnímali atmosféru zimního Cvilína.

„My jsme jako děti sáňkovali na různých místech, ale ze všeho nejvíc na Cvilíně na louce na konci Brožíkovy ulice u vodárny. Tehdy jsme té louce říkali Jankujka. Dlouho jsem si myslel, že Jankujka je vymyšlené slovo, které louce daly děti, co sem chodily sáňkovat. Až po letech jsem s překvapením zjistil, že Jankujka louce říkali i dospělí, protože ji obhospodařoval pan Jankuj," prozradil Petr Ondruška své vzpomínky na sáňkování.

„Pěkně to tam fičelo a co chvíli se někdo pořádně vymlátil. Někdy jsme dojeli až úplně dolů k ulici U lazebníka. Dnes už bohužel Jankujka žije jen v našich vzpomínkách. Z této strany jsou svahy Cvilína už zastavěné. Škoda. Býval odtamtud nádherný pohled na Krnovsko a Polsko, takže co chvíli tam stál nějaký malíř se stojanem," dodal Ondruška a vyzval Krnovany, aby se také oni podělili o své zážitky ze Cvilína.