Zesnul Petr Cestr, ředitel Městské knihovny v Krnově

Loni převzal Petr Cestr ocenění za celoživotní přínos kultuře města Krnova. Zdaleka to nebylo jediné ocenění jeho zásluh o rozkvět krnovské knihovny, kterou řídil od roku 1992.

Petra Cestr. Foto: Deník/Fidel Kuba

V parlamentních volbách našli voliči jméno Petra Cestra na 22. místě kandidátky zelených. Je krutou hříčkou osudu, že zesnul právě den po volbách, v neděli 22. října.



Pedtr Cestr (vlevo).

Po Blažeji Palochovi vedla krnovskou knihovnu celých šestatřicet let Marie Rotreklová Deuserová, takže Petr Cestr byl teprve třetím poválečným ředitelem. Za jeho působení se knihovna stala moderní kulturní institucí. Zdaleka není jen půjčovnou knih, ale také galerií, místem přednášek, společenských událostí, hudby, divadelních vystoupení, besed, her, zábavy i poučení, zdroj kulturních a duchovních hodnot. Potvrdilo to například vítězství v soutěži Knihovna Moravskoslezského kraje 2015.

„Ocenění je výsledkem dlouholeté systematické práce celého kolektivu lidí, kteří mají svou práci rádi, a je to na ní tudíž vidět. Rozsah činností a služeb, které naše knihovna nabízí, je mnohem širší. Mně osobně se například velmi líbí nekonvenční aktivita Kniha do vlaku, kdy si cestující na krnovském nádraží mohou vzít s sebou do vlaku knihu a buď ji jinde vrátí, nebo si ji nechají a třeba přinesou jinou. Stále více se snažíme do knihovny dostat děti a odlákat je tak od počítačů a mobilů. Každé krnovské dítě díky škole naší knihovnou projde, my jim připravíme zábavný program a je pak na něm a na rodičích, jestli čtenářem zůstane,“ uvedl Petr Cestr při přebírání této ceny.

Hned při svém nástupu ukázal, jak originálně umí reagovat na výzvy, které přináší doba. Po Listopadu 89 a otevření hranic se zvedla vlna zájmu o angličtinu, ale knihovna v tomto směru neměla moc co nabídnout. Petr Cestr napsal na velvyslanectví USA v Praze, a tímto způsobem získal pro Krnov anglické knihy z amerických vojenských základen v Evropě. Se stejnou lehkostí zaváděl nové služby jako kopírování, internet, automat na vracení knih nebo čtecí zařízení pro čtenáře se zrakovými vadami.

Pod jeho vedením zažívala knihovna dobré i zlé časy. Po povodních v roce 1997 i po rozsáhlé havárii vodoinstalce 2007 zůstalo mnoho rozmáčených poškozených knih. Naopak mezi šťastné chvíle patřilo dokončení kompletní rekonstrukce knihovny v roce 2003, která byla velmi šetrná k historickým hodnotám.