Filmy sedmdesátky byly životní láskou Pavla Tomeška. Pomáhal zachránit a znovu zprovoznit archaické promítačky nejen ve „svém“ kině Mír 70. Jeho nadšení a znalosti pomohlo tuto technickou raritu zažít alespoň jednou také divákům ve Zlíně a v Dobrušce. Úzkou spolupráci navázal rovněž s provozovateli 70mm amfiteátru v Banské Bystrici.

Pavel Tomešek inspiroval řadu kinofilů a mladých filmových tvůrců, kterým dokázal vytvořit z krnovského kina zázemí jak pro tvorbu, tak pro prezentaci nově vznikajících děl. Tomeškův svět klasického kina a vrčících promítaček inspiroval studenta filmové režie Tomáše Kleina, který složil poklonu kinofilům svým filmem Posedlost. Ve snímku, kde se prolíná dokument s hranými scénami, si Tomešek zahrál sám sebe. Část filmového děje se odehrává také přímo v krnovském kině Mír 70. Natáčelo se zde i během festivalu Krrr!

„Těžko se o tom mluví. To si prostě člověk musí jednou pocítit, sáhnout, si, vyzkoušet si. Jako pilot formule 1, co si jednou za to sedne a má předpoklady, že bude dobrý, tak asi taky od toho nechce odejít a bude jen měnit stáje, tak jako já jsem měnil kina,“ popsal ve filmu Posedlost Tomešek svůj vztah ke klasickým promítačkám a filmovému pásu. Prozradil také, jaké pocity má klasický kinař při přechodu na digitální promítání z datového uložiště.

„Je to takové studené. Nic to nevypovídá. Prakticky tam není žádná lidská práce, tedy kromě toho, že se film naingestuje na nějaké datové uložiště, odkud se bude pouštět digitálním projektorem na plátno. U toho analogu bylo něco, co někde hluboko v nás, v těch lidech, co to zažili, furt funguje. Když vidíme kus analogového filmu, tak nám automaticky stoupne tlak v žilách. Hned to musíme oběhnout a podívat se, co na tom filmu je. Kdežto když vidíme někde ležet harddisk, tak do něj asi kopnem,“ svěřil se Tomešek divákům filmu Posedlost.

Za své aktivity byl Pavel Tomešek několikrát nominován na Osobnost kultury v Krnově a v letošním roce obdrží, bohužel už posmrtně, ocenění od Asociace českých filmových klubů na 48. Letní filmové škole v Uherském Hradišti. U příležitosti 60 let působení kina Mír se Tomešek podílel na vytvoření úžasné publikace a pouliční výstavy o historii kina.

„Ještě v dubnu si mě pozval do kanceláře, bylo to chvilku před slavnostním zahájením filmového festivalu Krrr!. S naprostou sebejistotou mi řekl, že hned jak se uzdraví, pojedeme spolu do Jičína. Chtěl mi ukázat, jak se projektuje dobré kino, protože to naše bude potřebovat rekonstrukci. Tak statečně bojoval s těžkou nemocí. Tušil jsem, že pojedu sám. Já se teď aspoň pokusím splnit vše, co jsem mu slíbil. Vím, že se tam nahoře na nás dívá a nad naším kinem bdí. Pavle, děkujeme za všechno!,“ zavzpomínal na legendárního kinofila starosta Krnova Tomáš Hradil.