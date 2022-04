Krnovští zdravotníci sází les společně s ukrajinskými lékaři

Celkem 975 hlasů získal vítězný Psí park u železniční trati na Sídlišti pod Cvilínem. Druhý se v anketě umístil projekt Na fotbal s dětmi (582 hlasů), jehož autoři navrhli vznik dětského hřiště na fotbalovém stadionu. Třetí skončil záměr počítající s umístěním busty na krnovské náměstí. Byl nazvaný František Josef I. a město Krnov (414 hlasů).

„Ostatní projekty si vedly také dobře. Dětské zábavné hřiště a dovybavení multifunkčního hřiště v Krásných Loučkách získalo 404 hlasů a Zahradní altán a lavičky ve sportovně relaxační zóně v Chomýži obdrželo 325 hlasů. Coby šesté v hlasování skončily Kované sochy pěti kontinentů v Zahradě pěti smyslů a černý Petr v podobě místa posledního zbyl na projekt Poeziomat aneb poezie v prostoru,“ říká referentka ekonomiky a projektů Radka Zdráhalová.

Nevyhráli jste? Zkuste to příště

Protože je v participativním rozpočtu na letošek k dispozici rovný milion korun a náklady na vítězný projekt byly vyčísleny na 800 tisíc korun, dojde pouze k realizaci jednoho vítězného projektu. Ostatní autoři své štěstí mohou zkusit opět v příštím ročníku.

Krnov opět zradila koncovka, tři body si odvezla Orlová

„Byla by totiž velká škoda, kdyby tak neučinili, protože projekty jsou rok od roku kvalitnější a dodané podklady propracovanější,“ ocenila autory Radka Zdráhalová, podle které byl letošní ročník silný i v tom, že celkový počet hlasujících se vyšplhal na číslo 1 198, což je o 676 více než vloni. Dosud byl největší zájem respondentů v ročníku 2019, ve kterém hlasovalo celkem 1 099 osob. Tehdy s 873 hlasy zvítězila Sportovně relaxační zóna Chomýž. Ta dnes už slouží veřejnosti, stejně jako „vítězové“ ostatních ročníků. Výjimkou není ani loňský ročník, kdy byla realizována Relax zóna vláček ve vnitrobloku u hlavního nádraží. Radost z ní mají místní i autorka nápadu Alena Šobrová.

V jiných městech už Psí park mají

Navrhovatelkou letošního vítězného projektu je Eva Čechová, která by se v případě, že vše půjde podle plánu, mohla realizace svého záměru spolu s ostatními pejskaři dočkat nejpozději v průběhu příštího roku. „Před samotnou výstavbou totiž ještě nějaký čas zabere přípravná fáze, jako jsou projektové a administrativní činnosti,“ uzavírá Radka Zdráhalová.

Poznámka Fidela Kuby: Naši Habsburkové

„V České republice má více než 64 % domácností psa. Stejně jako v jiných městech, tak také v Krnově existují pro majitele psů daná pravidla (poplatky, venčení, vodítka apod.). Pro klidné soužití mezi občany jsou tato pravidla důležitá. Je pochopitelné, že lidé, kteří psa nemají, potřebují mít jistotu bezpečí v našem městě. Pro majitele a chovatele psů ale nezbývá moc variant, jak svého psa socializovat, vyvíjet jeho potenciál nebo jak jen tak se svým psem trávit volný čas mimo byt. Proto jsem se rozhodla, po vzoru ostatních měst, tento projekt zaměřit na vytvoření fungujícího prostoru pro psy a jejich chovatele,“ zdůvodnila potřebnost vítězného projektu Psího parku jeho předkladatelka Eva Čechová.

Přínos? Komunitní setkávání

Eva Čechová navrhla oplocený psí park s odpočinkovou zónou a samostatnými prvky pro kynologický výcvik a ke hře psů. „Jednalo by se o volně dostupný oplocený prostor v Krnově, ve kterém by bylo možné svého psa pustit na volno bez obav, že pes a jeho majitel zasáhne do osobního prostoru lidem, kteří psa nechovají. Přínos projektu je na úrovni komunitního setkávání. Město Krnov tak vytvoří další prostor pro setkávání lidí se stejným okruhem zájmu. Rodiče budou moci vést své děti k přirozené výchově psa, a to zábavnou formou,“ uvedla předkladatelka s tím, že v jiných městech zaznamenali také zájem seniorů, kteří chodí při procházkách rádi pozorovat jak se daří pejskařům pracovat se svými mazlíčky. Začátečníci se od zkušenějších kolegů dozví, jak správně vést svého psa. Je to příležitost pro lidi, kteří nemají vlastní zahrádku, jak se svými psy trávit volný čas ve městě.

Sedm projektů participativního rozpočtu 2022

Hlasování veřejnosti bylo v Krnově spuštěno 1. dubna. Zájemci svými hlasy mohli určit, které projekty budou realizovány z jednoho milionu korun, který je v městském rozpočtu k dispozici v rámci participativního rozpočtu.

O přízeň se ucházelo sedm projektů:

- František Josef I. a město Krnov (umístění busty)

- Dětské zábavné hřiště a doplnění vybavení multifunkčního hřiště v Krásných Loučkách

- Kované sochy pěti kontinentů v Zahradě pěti smyslů

- Zahradní altán a lavičky ve sportovně relaxační zóně v Chomýži

- Psí park v Krnově

- Na fotbal s dětmi (dětské hřiště na fotbalovém stadionu v Krnově)

- Poeziomat aneb Poezie v prostoru