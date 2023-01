Na výběr mají z osmi kandidátů. O post hlavy státu se uchází Andrej Babiš, Danuše Nerudová, Petr Pavel, Pavel Fischer, Jaroslav Bašta, Tomáš Zima, Karel Diviš a Marek Hilšer. Některý z nich nahradí v březnu Miloše Zemana, který byl prezidentem uplynulých deset let.

Před pěti lety se zájem voličů o prezidentské volby v okrese Bruntál v prvním i v druhém kole pohyboval pod celorepublikový průměrem. Zřejmě lyžaři s volebními průkazy v Malé Morávce a v Karlově Studánce způsobili anomálii tím, že si přáli vítězstvím Jiřího Drahoše. Jinak zbytek okresu Bruntál patřil Miloši Zemanovi.

VIDEO: V Jeseníkách leží sníh, ale jen technický na sjezdovkách

V prvním kole bylo nejvíc Zemanových voličů v Bílčicích (77%), v Křišťanovicích (78%) a ve Slezských Rudolticích (75%). Ve druhém kole volilo Zemana v Bílčicích 82% voličů, v Křišťanovicích 85% a ve Slezských rudolticích 83% voličů. Ve druhém kle se podařilo Zemanovi vytvořit rekord ve Slezských Pavlovicích, kde pro něj hlasovalo 89,4 % voličů.

A jak to dopadne letos? Výsledky prvního kola se dozvíme po sečtení halsů v sobotu večer.

Volební místnosti jsou otevřeny v pátek do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Pokud žádný z kandidátů nezíská přes padesát procent hlasů, bude se v pátek 27. a v sobotu 28. ledna konat druhé kolo. Do něj postoupí dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.