Zda se jednalo o skutečnou zbraň však mluvčí DPO Tereza Šnoblová Deníku nepotvrdila.

„Šlo o řidiče externí firmy, která s námi spolupracuje při výlukách, ne o zaměstnance DPO. Bez ohledu na to, že jsme ještě neskončili šetření, zda se jednalo o skutečnou zbraň, daný řidič už naše autobusy neřídí a řídit nebude. Šlo o selhání z řad externího partnera, za které se omlouváme,“ uvedla v pátek pro Deník Tereza Šnoblová.

OBRAZEM: Hlavní tepna v Ostravě-Porubě mění svou tvář, takto nyní vypadá

Pokud by se jednalo o ostrou zbraň, vzhledem k povinnosti ji nosit skrytě, mohlo by majitele čekat přestupkové řízení. V případě nelegálně držené zbraně by se již jednalo o trestný čin - nedovolené ozbrojování. Vzhledem k tomu, že autobus je považován za veřejné místo, zjišťovali jsme, zda-li se případem zabývá policie.

Jak Deníku potvrdili ostravská policejní mluvčí Eva Michalíková i mluvčí Městské policie Ostrava Jindřich Machů, k pátečnímu odpoledni nebylo v této souvislosti podáno žádné oznámení. Případ připomíná nedávnou situaci, kterou tento měsíc museli řešit ostravští strážníci.

VIDEO: Mladíci v Ostravě děsili lidi, u zastávky si hráli s pistolkou

Vše začalo, když po desáté večer zavolal svědek na linku 156 a oznámil, že dva mladíci manipulují s krátkou střelnou zbraní u zastávky MHD v Přívoze. Na místo vyrazili strážníci, kteří zjistili, že jde o plastovou napodobeninu zbraně - VÍCE ZDE.

„Oba mladíky strážníci poučili o nevhodnosti manipulování s napodobeninou střelné zbraně zejména na veřejnosti, čemuž oba porozuměli," uvedla tehdy Valerie Melková z ostravské městské policie.

Video ze zásahu, kdy si mladíci u jedné z ostravských zastávek hráli s maketou pistole, srpen 2022:

Zdroj: se svolením Městské policie Ostrava