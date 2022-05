Proč zastupitelé demolici loni schválili a letos odvolali? Městský rozpočet neumožňuje nákladnou rekonstrukci desítek bytů najednou. Většina bytů už je prázdná a připravená k demolici. Poslední nájemníci mají smlouvu na dobu určitou do konce června 2022. S odchodem problematických nájemníků se lokalita rychle mění k lepšímu. Zastupitelé se příliš obávali obnovení ghetta v případě nezdařené privatizace bytů.

Nová situace: hlad po bytech

Uprchlická krize zvýšila poptávku po bytech i jejich ceny. Stát už nevypisuje dotace na demolice. Je stále dražší vyvážet stavební odpad na skládky. Za této konstelace se v Krnově objevil zájemce, ochotný vybydlené domy koupit a investovat do rekonstrukce.

Zpívající Prachař, strhaná Dyková, Lábus, Schmitzer... Krnov obsadili filmaři

„Zbourat budovy, které ještě nejsou promáčené a zralé na demolici, mi přijde jako ekonomický paskvil. Na můj dotaz mi odpověděli, že pokud dostanete dotaci na bourání a dotaci na novou výstavbu, tak je takový postup v pořádku,“ konstatovala zastupitelka Eva Šindlářová.Podle místostarosty Miroslava Binara při loňském rozhodování zastupitelstva dotace opravdu sehrála významnou roli. „Tehdy jsme ještě neměli připravené podklady, abychom o dotaci požádali. Do dalšího období už dotace na demolice není vypsaná, a nevíme, jestli ještě někdy bude,“ potvrdil Binar souvislost plánované demolice s dotacemi.

Demolice? Neekonomické a neekologické

Podle zastupitele Libora Nowaka, který je stavař, je bourání opravitelných bytů neekonomické a neekologické. „Nedovedu si představit, jak tu obrovskou kubaturu z tolika domů uložit na skládce. Bojujeme s kapacitou skládky, máme obrovský problém s odpady, a teď sedm velkých domů najednou zbouráme a někde uložíme za drahé peníze? Pak sem navezeme stejnou hmotu drahého stavebního materiálu a něco postavíme na stejném místě? Schválili jsme ekonomický i ekologický nesmysl,“ konstatoval Nowak.

VIDEO: Rapeři z Krnova překvapili s klipem z ghetta ke zbourání. Líbí se vám?

Podle bývalého místostarosty Michala Brunclíka se v uplynulém století v Krnově bouralo až moc. „Pokud ne všechny, tak většina těch domů by mohla mít perspektivu. Už teď je hned vedle obrovská proluka po zbourání slévárny, která dělá městu ostudu. Bylo by dobré vzít zpět rozhodnutí o demolici z podzimu 2021 a minimálně prověřit zájemce, který má o domy zájem. Možná by se měl provést průzkum trhu, jestli jich bude i více,“ uvedl Brunclík.

Starosta: obavy z ghetta zůstávají

Starosta Tomáš Hradil přiznal, že pro demolici sice hlasoval, ale s těžkým srdcem. „Rozhodně jsme nechtěli ty byty demolovat za každou cenu, když ještě jdou opravit. Byly tam ale velké obavy, že pokud domy prodáme, může tam vzniknout další ghetto a možná ještě horší. Tu obavu mám pořád ještě i teď. V případě prodeje domů nejdřív potřebujeme pojistky, aby to dopadlo dobře, ať už to koupí kdokoliv,“ doplnil Hradil.

Krnov dokáže pomáhat vyloučeným lokalitám

Nejen v Krnově, ale také na Osoblažsku existují odstrašující případy, kdy velké očekávání po privatizaci bytových domů vystřídalo velké zklamání. Pokud se z nového majitele nemovitosti vyklube obchodník s chudobou, je jedinou šancí na zlepšení, aby dům s nepřizpůsobivými nájemníky vykoupilo město nebo obec.

Knovský Bronx ve filmu

Oprýskané chátrající domy bez nájemníků je přesně taková lokace, jakou na Krnovsku hledal filmový štáb. Krnovský Bronx se v dubnu stal kulisou pro natáčení filmu Citlivý člověk režiséra Tomáše Kleina.

Kvůli vlajkám starosta Krnova dostal 2000 hejtů. Reagoval na tyto nejčastější

Natáčení nostalgicky sledovala řada Krnovanů, kteří zde prožili klus života. „Bydlela jsem počátkem devadesátek přesně v tom horním bytě, kde se natáčí. Byly to skvělé roky. Nájemné za pár kaček. Sice trochu hlučné a nesmíš si nechat kolo přes noc před barákem, ale prošla tím bytem spousta kamarádů a byli jsme rádi, že sousedi naše večírky neřeší. Tak jsem se přihlásila na casting do komparsu, ať natáčení vidím zblízka. Nevybrali mě, protože prý jsem na tu roli málo vyžilá. Tak teď nevím, jestli to měl být kompliment,“ smála Věrka, když zpovzdálí sledovala filmaře.

„Já jsem na té adrese Alšová 14 ve druhém patře vpravo bydlel od roku 1952 do roku 1976. Byla to tehdy krásná, klidná a velmi přátelská část města. Odpoledne jsme se chodili koupat k řece, v parku se hrával fotbal a starší pánové voliš. Byly to podnikové byty pro Strojosvit, Varhany, plynárnu a podobně. V sousedních domech na Vrchlického bydleli Řekové a ti byli také v pohodě. Pak tam začali sestěhovávat nepřizpůsobivé a tohle je výsledek. Je mi to líto, jak to dnes vypadá, ale ještě víc by mi vadila demolice,“ uzavřel vzpomínkou Pavel Vranka, který dnes bydlí v Křížové.