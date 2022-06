Olbrich se narodil 14. června 1846 ve Zlatém Potoku na moravsko-českém pomezí. V roce 1867 se přestěhoval do Bruntálu. O deset let později založil prosperující obchod s přízí, který mu zajistil zámožnost. Stal se společníkem a předsedou správní rady přádelny na lněný textil v Bruntále a bělidla na len v Nových Heřminovech.

Radnice nechá opravit hrobku starosty Franze Olbricha

Zapojil se i do veřejného života a kromě jiných funkcí byl také starostou Bruntálu. Jeho přičiněním nebo přímým podílem byla ve městě vybudována řada veřejných zařízení a institucí – byla postavena veřejná nemocnice, zřízen dětský park, postaveno pět škol – obecná, měšťanská, státní reálné gymnázium, dívčí rodinná, dělnická tkalcovská, vystavěny pečovatelský domov, tělocvična, jatka, hasičská zbrojnice, instalováno elektrické vedení, vybudovány nové silnice, chodníky, kanalizace a další.V roce 1906, při příležitosti svých šedesátin, byl jmenován čestným občanem Bruntálu a také Nových Heřminov.

On sám věnoval městu dar – mramorovou kašnu na náměstí, která zde stála až do roku 1942. Později byla jedna z ulic ve městě pojmenována jeho jménem, dnes je to třída Dr. E. Beneše. Franz Olbrich zemřel 12. května 1930.