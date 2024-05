Etapový cyklistický Závod míru v kategorii U23 se v letošní sezoně pojede od 30. května do 2. června přes Jeseníky. Pro mladé cyklisty bude Závod míru opět důležitým krokem na cestě do některé ze stájí World Tour.

Opavští cyklisté na Závodě míru. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vladimír Žurek

V minulosti v Jeseníkách závodili například Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard či Julian Alaphilippe, kteří aktuálně patří mezi největší cyklistické hvězdy na světě.

„Přijedou nejlepší mladí cyklisté světa, kvalita bude na nejvyšší úrovni. Jsem si jist, že přivítáme některou z budoucích hvězd světového pelotonu. Připravili jsme náročné tratě včetně stoupání na legendární Dlouhé stráně, celkové nadmořské metry prověří jejich kvalitu. A já se samozřejmě těším na výkony českých talentů,“ řekl ředitel závodu Leopold König.

Z tuzemských cyklistů při Závodu míru startovali například Mathias Vacek (kontrakt ve World Tour týmu Lidl-Trek), Pavel Bittner (Team DSM firmenich PostNL), Petr Kelemen (Tudor PRO) či Milan Kadlec (Development Team DSM firmenich).

Úvodní den povede závodníky z Krnova do Opavy a bude to, na rozdíl od posledního ročníku, plnohodnotná 123 km dlouhá etapa, nikoliv jen prolog. Další etapa z Uničova do Rýmařova bude o 6 km kratší, ale výškovými metry náročnější. Klíčový den čeká na cyklisty v sobotu, neboť pojedou z Bruntálu na Dlouhé Stráně, na necelých 100 kilometrech nastoupají 2156 výškových metrů.

Finále ze Šumperka do Jeseníku bude dlouhé 126 km s převýšením 2223 metrů. Celkově cyklisté zdolají 468 kilometrů a 7981 výškových metrů.

Závod míru je součástí Poháru národů, který patří do nejvyšší světové kategorie závodníků do 23 let a jehož součástí je i francouzský Tour de l´Avenir či Orlen Nations Grand Prix v Polsku.