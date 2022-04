Třiadvacet družstev podle žebříčku Mezinárodní cyklistické unie potvrdilo účast v prestižním Závodu míru, který se na Jesenicku pojede od 2. do 5. června opět jako součást kategorie Poháru národů.

Nejvýznamnější mezinárodní etapová akce této věkové kategorie bude tradičně přehlídkou nejtalentovanějších cyklistů z celého světa, chybět by neměli ani aktuálně nejlepší mladí Češi Pavel Bittner, který loni vyhrál první etapu, talentovaný Mathias Vacek, loni celkově šestý cyklista, či další reprezentant do 23 let Jakub Ťoupalík.

Česká reprezentace by měla být podle aktuálních zpráv nejsilnější za poslední roky a organizátoři proto věří, že některý z tuzemských cyklistů na domácí půdě uspěje. „Je jasné, že když se závod koná na českém území, tak budeme věřit v úspěch domácího jezdce. Rozhodně by to přitáhlo pozornost diváků a všem udělalo radost,“ přeje si ředitel závodu Leopold König, někdejší úspěšný závodník. V celkovém pořadí na pódiu byl naposledy z tuzemských cyklistů v roce 2017 Michal Schlegel. Konečná jmenovitá nominace bude známa zhruba týden před závodem.

Ten začne tradičním časovkářským prologem v ulicích Jeseníku 2. června, kde je nutné počítat s uzávěrkami. První etapa povede z Jeseníku do Rýmařova. Druhá etapa je připravena na trase Bruntál – Dlouhé stráně. Finálový díl má start i cíl opět v Jeseníku. Celkově ujedou cyklisté 450 kilometrů a nastoupají více než 5000 výškových metrů. Nejnáročnější budou dva výjezdy za sebou na Dlouhé stráně.

V historii na Závodu mírů jezdců do 23 let byli například vítěz Tour de France Tadej Pogačar, který vyhrál celkově v roce 2018, Tao Geoghegan Hart, který později ovládl Giro d´Italia, či dvojnásobný mistr světa Julian Alaphilippe. „Věříme, že i letos se objeví ve startovní listině někdo z budoucích hvězd světové cyklistiky,“ dodal König.