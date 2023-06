Týmy na startu Závodu míru reprezentují Rakousko, Belgii, Česko, Dánsko, Francii, Německo, Velkou Británii, Maďarsko, Itálii, Lucembursko, Mexiko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko a USA.

Cyklistické světové hvězdy budoucnosti, nejlepší čeští jezdci a a nejnáročnější stoupání v tuzemsku srovnatelná s výškovými metry v Alpách. To bude letošní ročník Závod míru do 23 let, který se pojede od 8. do 11. června v Jeseníkách.

Startoval tu Pogačar i Alaphillipe

V minulosti se klání účastnili například vítěz Tour de France Tadej Pogačar ze Slovinska, dvojnásobný mistr světa z Francie Julian Alaphilippe či nedávný vítěz etapy na Giru d´Italia Filippo Zana z Itálie a také v letošní sezoně se dá očekávat v jednadvaceti reprezentačních týmech z celého světa účast největší talentů.

„Připravujeme závody, které jsou pravidelně v kalendáři nejlepších světových jezdců i týmů, chystáme atraktivní a náročné etapy, klademe velký důraz na bezpečnost. Uzavírkami chceme co nejméně omezit život v regionu a vyvážit to atraktivní podívanou. Samozřejmostí je, že uklidíme a na silnicích po nás nezůstane nepořádek,“ řekl ředitel závodu Leopold König.

Letos na vycházející hvězdy pelotonu čeká celkem 420 kilometrů, během nichž vystoupají 7560 výškových metrů. Královská etapa doznala změny oproti minulému ročníku. Mladíci pojedou 10. června na Dlouhé stráně a následně se budou drápat ještě na Červenohorské sedlo. „Jeseníky ukazují sílu všech jezdců. Bez nadsázky můžeme říct, že jde o závod srovnatelný s těmi, které jsou někde v Pyrenejích či Alpách,“ zdůrazňuje Leopold König.

V rámci zvýšení bezpečnosti Závodu míru U23 přizval Leo König do organizačního týmu Jihoafričana Roberta Huntera, devítinásobného účastníka Tour de France, který pečuje také o bezpečnost při Tour de Suisse. „Organizace na úrovni World Tour je pro něj rutinou. Jak pro kvalitu, tak bezpečnost závodu představuje spolupráce s takovými odborníky správnou cestu,“ je přesvědčený Leopold König.

Generálním partnerem závodu je společnost Allwyn. „Na Závod míru se moc těšíme. Koná se v nádherných kulisách Jeseníků za účasti 22 národních týmů z celého světa. Má bohatou historii a je právem považován za jeden nejprestižnějších cyklistických podniků na světě. Věříme v jeho sílu měnit životy a inspirovat jednotlivce k dosažení jejich potenciálu. Stejně jako ostatní zastávky Poháru národů podporuje nejlepší začínající talenty cyklistiky a mnohým z nich poskytuje příležitost předvést své schopnosti a plnit si své sny," říká Pavel Turek, ředitel globální značky, firemní komunikace a CSR.