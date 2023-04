„V rámci zajištění bezpečného a plynulého silničního provozu provedeme opravu utržené krajnice silnice I/45 v Zátoru. Zabezpečení krajní části koruny pozemní komunikace proběhne od pondělí 3. dubna v úseku 35,18 až 35,25 km provozního staničení. Po odtěžení stávající krajnice vznikne odpovídající zpevnění novým betonovým prahem,“ popsal aktuální opravy a investice na silnici Zátor – Nové Heřminovy Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD.

Nedávno ŘSD investovalo 17 milionů korun do oprav silnice přes Nové Heřminovy. Současné práce představují investici v objemu 2,7 milionu korun.

