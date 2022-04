Za zámkem v Rudě nad Moravou pracují bagry. Mezi řekou Moravou a cestou na Bartoňov tvarují terén. Nacházet se zde bude park. Jeho kontury se už rýsují, a to včetně jezírka, které plní spodní voda.

„Výstavbu parku jsme zahájili loni. Rozkládat se bude na dvou hektarech, kde dvacet let od povodní rostla lebeda a byl nepořádek. Historicky tam bývaly zahrádky. Už teď to území díky zemním pracím pěkně prokouklo,“ řekl starosta Rudy nad Moravou Bronislav Drozd.

Na bydlení

Postupnou rekonstrukcí prochází i samotný zámek. Až do roku 2003 sloužil k bydlení a tento účel má plnit i nadále. Majitel v něm dosud rekonstruoval pět bytů, další hodlá dokončit letos.

„Reprezentativní účel měl tento zámek jen krátce. Rušit byty, které tu byly stovky let, smysl nedává. Necháváme je, dispozice neměníme. Snažíme se do budovy zasahovat co nejméně,“ řekl majitel zámku Michal Rozumný.

Kavárna pro turisty

Ještě letos chce rozběhnout práce na kavárně. Nacházet se bude v prostorách bývalého archivu v severovýchodním cípu budovy. Fungovat by měla zejména v létě pro turisty a cyklisty, kteří kolem zámku projíždí.

„Kavárnu bychom rádi umístili před zámek, hlavní provoz by měl být venku. Tím si rozšíříme prostory, které uvnitř nejsou až tak velké,“ plánuje Michal Rozumný.

Další plány

Zámecké prostory mají být časem využity všechny. V patře čelního křídla, kde se nacházely kanceláře lesního úřadu, by po rekonstrukci mohly být znovu kanceláře, nebo návštěvnický okruh. A rytířský sál by mohl sloužit jako zázemí pro svatby.

Zámek v Rudě nad Moravou dostavil Bernard ze Žerotína roku 1610. Jako sídlo šlechty však sloužil jen krátce. V pobělohorské době získali panství Ruda Lichtenštejnové a zámek byl pouze sídlem hospodářské správy panství.

Ruda nad Moravou

Z Jižní Koreje a Prahy do Rudy

Současný majitel zámek vlastní od roku 2017. S rodinou v něm olomoucký rodák bydlí tři roky. V podhorské vesnici na severozápadní Moravě se usídlil po šesti letech života v Jižní Koreji a šesti v Praze.

„Chtěl jsem se vrátit zpátky na Moravu. Zámek jsem hledal šest let, bohužel jich na Moravě tolik není a ty, které byly k dispozici, jsou poměrně velké. To dost komplikuje záchranu. Kdyby měl jen jednu stranu, už bych ho měl opravený. Ale tím, že jedno patro má plochu dva tisíce metrů, práce trvají. Kdybych přepočetl vynaložené úsilí a práci, už jsem tu postavil několik rodinných domů,“ poznamenal muž, který je profesí vývojářem mobilních aplikací.

Na severozápadní Moravě si zvykl. „V Rudě se nám líbí, je tu pěkná příroda. Zvlášť na jaře a v létě je tu moc hezky. Zima je tu tvrdší, hodně tu prší, sněží, bývají tu mlhy, přece jen jsme už v podhůří,“ dodal.