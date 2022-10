Jaké je to být matka - pediatr? Krnovská Doktorka. Máma to ví

Rekonstrukce zámků v pohraničí byla společným česko-polským projektem, takže na slavnostní zakončení do Linhartov dorazila nejen starostka Města Albrechtic Jana Murová, ale také starosta Slezských Rudoltic Mojmír Pargač, kastelán rudoltického zámku Tomáš Zemba a polští partneři ze zámku Moszna. V Linhartovech obdivovali nové dlažby, stropy, okna i dveře. Kompletní rekonstrukcí prošlo devět sálů i chodby. Atmosféru aristokratického životního sídla zámku vrátily křišťálové lustry a historický nábytek zapůjčený z Hradce nad Moravicí. Starostka Jana Murová zrekapitulovala, jak trnitá byla cesta k tomuto krásnému cíli.

Psaní projektu začalo v roce 2016 a v roce 2019 bylo vyřešeno jeho financování. „V tento okamžik skončila veškerá sranda. Bylo to náročné, ale myslím, že zpětně se na to budeme dívat s úsměvem na tváři. V roce 2020 to začalo nejdůležitější soutěží na stavební práce. Dnes tu sedíme v krásných prostorech, kde stropy, podlahy i světla vypadají jako na zámku. Když se dostanete do strohých technických místností, kde rekonstrukce ještě neproběhla, tak si teprve uvědomíte ten diametrálně odlišný stav," upozornila Murová na obrovský rozsah rekonstrukce, kterou přerušila nepříjemná pauza. Firmu zaskočilo nejen zdražení materiálu, ale také to, že při rekonstrukci památky jsou na stavební práce kladena opravdu přísná kritéria.

"Na poprvé se nám nepodařilo vysoutěžit dodavatelskou firmu právě úspěšně. Kdo znáte zákon tak víte, že vysoutěžit opravdu kvalitní firmu je často jen souhra náhod a štěstí. První firma nám sice dala nejpříznivější cenu, ale jakmile se pustila do realizace díla, tak se ukázalo, že přecenili své síly. Stavební dozor pánové Volek a Stýskala a pan architekt Dehner se každý týden trápili s tím, že bylo potřeba něco předělávat. Pan kastelán Jaroslav Hrubý zpočátku byl nadšený, jak se snažili, ale brzo jeho nadšení opadlo. Nejen on byl zoufalý z toho, jak tu práci matlají, a současně jim dochází peníze a materiál. Za této situace chtěli po nás víc peněz, než nabídli v soutěži," popsala starostka Murová okamžik, kdy si všichni uvědomili, že tak už to dál opravdu nejde.

Naštěstí se Městu Albrechticím podařilo firmu přesvědčit nebo spíš donutit, aby se zakázky vzdala. "Je to velká zásluha Mariana Przybyly, který byl u těchto jednání. Vysvětlil jim, že tak rozsáhlé dílo prostě nejsou schopni dokončit a jen se zbytečně dostávají do sankčních tlaků. Když jsme se s nimi rozloučili, nastal další boj jak administrativně vypořádat nedokončené dílo a připravit zakázku pro další soutěž. Na jaře 2022 jsme vybírali firmu, která zámek dokončí. Tentokrát jsme měli štěstí. Místní firma Samat Ekotempo byla ze zakázky nadšená a odhodlaná ji pojmout vizitku své práce. Díky skvělému přístupu pana Grigoria Akritidise jsme věděli, že s touto partou to za čtyři měsíce zvládneme, takže můžeme připravovat program na říjen," popsala Murová šťastný konec adrenalinové rekonstrukce.

Nicméně zámek měl být zrekonstruován už před rokem. Kastelán Hrubý se těšil na úžasnou zahajovací výstavu, pro kterou vytvořil stovku papírových soch ze života šlechtického rodu Sedlnických z Choltic. Když si uvědomil, že to na zámku neklapne, přispěchal se zajímavým nápadem senátor Ladislav Václavec. Umožnil vystavit linhartovskou kolekci papírových soch přímo v budově Senátu, když zámek nebyl včas hotov. Jaroslav Hrubý připomenul, že linhartovský zámek byl proslulý pompézními šlechtickými kratochvílemi, než na jeho tradice navázal rudoltický zámek. Hrabě Hodic svým konceptem Slezské Versailles přitáhl na Osoblažsko smetánku z celé Evropy. A podobnou cestou vzájemné inspirace se ubírají zámky Linhartovy a Slezské Rudoltice dodnes.

Jaroslav Hrubý poděkoval výtvarníkům, kteří zapůjčili svá díla na výstavu v zámeckých komnatách. Jsou mezi nimi například malíři Lubomír Stýskala, Martin Matela a Zdeněk Kurečka, nebo známý bruntálský fotograf Josef Dynyi. Samozřejmě se na zámku nadále počítá s koncerty na zámku, divadlem na nádvoří a nabídkou reprezentativních prostor pro společenské události.