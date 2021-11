Prodejci diskutují o nařízeních se zákazníky jako laici s laiky. Prodejce má přesně stanovené instrukce, koho do své prodejny smí pustit a koho ne, ale nemá kvalifikaci vysvětlovat veřejnosti, jak například vládní pandemické nařízení souvisí s demokracií.

V Krnově se manželé bez roušek v prodejně tak vehementně dovolávali demokracie, že u toho musela zasáhnout městská policie. „Se zákazníky, kteří si odmítali při vstupu do prodejny nasadit respirátor, si nevěděla rady její obsluha. Věc proto nahlásila městské policii Krnov a na místo byla vyslána hlídka. Ta se před prodejnou setkala s manželi, kteří zpochybňovali vládní nařízení a dovolávali se demokracie. Strážníci je vyslechli a upozornili na nutnost dodržovat protiepidemická opatření,“ popsala typický případ mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Současně přibývá provozoven, které se nechtějí zhostit role kontrolorů, zda zákazníci a hosté dodržují vládní nařízení a mají s sebou doklad o očkování. „Přátelé, přijďte normálně na pivo. Pod Obrazem vás nikdo nebude kontrolovat. To, co nařizuje vláda je nezákonné a navíc to nemá žádný smysl. Jde o nebetyčnou buzeraci. Co je to za blbost, že do hospody může jen někdo? Jsme všichni dospělí a svéprávní. Tak se pojďme respektovat, mít rádi a dál normálně žít,“ prezentovala svůj postoj 22. listopadu krnovská Hospoda Pod Obrazem.