Stalo se tak v rámci Moravskoslezského kraje poprvé od letošního května a u Olešné to tak asi zůstane do konce sezony. Frýdeckomístecko se ukázalo jako oblast s nejhorší vodou, Bruntálsko naopak jako nejlepší.

„Laboratorní analýzy potvrdily masivní rozvoj toxických sinic. Z tohoto důvodu je voda v dané nádrži nebezpečná ke koupání a z naší strany byl vydán veřejnou vyhláškou – opatřením obecné povahy – dočasný zákaz používání povrchové vody ke koupání. Ten platí až do odvolání a v případě, že nebude odvolán, do konce koupací sezóny 2024,“ oznámil Aleš Kotrla z Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK).

Voda na Olešné byla ve třetím srpnovém týdnu hnusná na pohled – zelená, páchnoucí, místy napěněná a leklá ryba na břehu u kempu dojem jen umocňovala. „Jsou tu někteří, co na vlastní nebezpečí do té vody jdou. Ale ten černý smajlík na nástěnce nahoře spoustu lidí odrazuje,“ nechala se slyšet obsluha půjčovny plavidel. Šlapadla či paddleboardy nikdo provozovat nezakázal a normálně se zde na nich jezdí.

„Je škoda, že se nemůžeme koupat v tak horkých dnech. Ale naštěstí je tady aquapark, tak je to dobrá alternativa,“ uváděla jedna ze stanujících rekreantek. Další dorazila s rodinou z Uherského Brodu a situace s koupáním je dosti překvapila, samozřejmě ve špatném. „Asi tu budeme řešit výlety,“ prozradila.

„Chtěli jsme se koupat, ale jsou tady ty sinice, takže to nejde…“ konstatovala i rodinka, která do Frýdku-Místku přicestovala na dovolenou ze Slovenska.

Na březích na Olešné zůstávali jen rybáři a opalující se lidé. „Aspoň máme klid,“ okomentovali to ti první. „Je to špatné, ale co se dá dělat. A voda je tady ale rok co rok špatná,“ přidal zase zástupce druhých. Rodiny s dětmi to vyřešily většinou návštěvou aquaparku nacházejícího se v těsné blízkosti nádrže. Tam byla hlava na hlavě.

„Zákaz koupání mírně pociťuje náš autokemp. Občas se stane, že někteří klienti zruší rezervaci,“ připustil Jan Damek za frýdeckomístecký Sportplex provozující na Olešné kemp i venkovní plovárnu.

Opuštěná až na pár lidí byla i část od Zelinkovic. Byť rybář s pivem v ruce se smíchem říkal, že viděl koupající se lidi a patřil mezi ně prý i jeho vnuk. Family Park Olešná na jižní straně přehrady podle vedoucího Petra Menšíka problémy kvůli sinicím nepocítil: „Popravdě nejsme navázáni na tu klientelu, která se chodí koupat. Nás ten zákaz netrápí.“

KHS prováděla minulý týden v Moravskoslezském kraji pravidelné sledování koupacích vod kromě Olešné (kde odebrala vzorky z místecké i palkovické pláže) v okrese Frýdek-Místek také na Žermanicích a v Brušperku.

„Zhoršenou jakost vody vykázala nádrž Žermanice, kde množství sinic a chlorofylu-A překročily hodnoty druhého stupně na všech třech koupacích místech. Hodnotíme je proto červeným symbolem - voda nevhodná ke koupání,“ pokračoval Kotrla z KHS.

Na Novojičnsku to jde

Ve vodní nádrži Brušperk došlo u sinic k mírnému zlepšení, nicméně riziko vzniku onemocnění hygienici nevyloučili. Nádrž dostala oranžového „smajlíka“ značícího zhoršenou jakost vody.

Na oranžovou vyhodnotili na Novojičínsku vodní nádrže Kacabaja v Hodslavicích i Údolní mladých v Bílovci.

Zato Čerťák kousek od Nového Jičína získal zelený symbol „voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi“ a Větřkovice u Kopřivnice jsou dokonce modré, nejlepší hodnocení.

Vodu zcela vhodnou ke koupání našla dále KHS ještě na Stříbrném jezeře v Opavě a pěti lokalitách na Bruntálsku, a to v rybnících v obcích Erdovice a Tvrdkov i na Slezské Hartě (Leskovec nad Moravicí, Nová Pláň, Roudno I). Bohušov v bruntálském okrese skončil s oranžovým „smajlíkem!