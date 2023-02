Potenciální dobývací prostor v katastrálním území Razová byl vytyčený na ploše kolem 200 metrů čtverečných. Hloubkově není dobývací prostor omezen. Podle předpokladů zde má být vytěženo maximálně 300 000 tun droby ročně. To představuje objem kolem 110 000 kubíků. První etapa, takzvaný blok číslo 1, by měl pokrýt prvních dvacet let těžby. Jedná se o těžbu od současného povrchu po úroveň 630 m n.m.