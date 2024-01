Přesný seznam umístění statických pokladniček je dostupný na jednotlivých webových stránkách místních Charit. Další možností je zaslat peníze bezhotovostně na sbírkový účet 66008822/0800 a připojit variabilní symbol konkrétní Charity, jejíž projekty chcete podpořit. Takto lze přispět do konce ledna 2024. Případně do konce dubna poslat příspěvek prostřednictvím platební brány na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz.

Pro dárce, kteří během prvních dvou lednových týdnů nepotkají ve svém okolí koledníky, existují další možnosti, jak přispět do Tříkrálové sbírky. Do 14. ledna budou mít místní Charity rozmístěny na veřejně přístupných místech (např. na úřadech, v obchodech, kostelích apod.) tzv. statické pokladničky.

Pro rok 2024 schválila Tříkrálová komise 55 záměrů, které budou jednotlivé oblastní Charity realizovat v rámci svého působení v Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka. Finance umožní např. Charitě Frýdek-Místek rozjezd nové služby Denního stacionáře pro seniory v Paskově, ostravská Charita plánuje pořídit nový vůz pro Hospic sv. Lukáše. Kompletní seznam záměrů je dostupný na webových stránkách Diecézní charity ostravsko-opavské nebo na webu Tříkrálové sbírky.

„Tříkrálová sbírka v sobě nese poselství naděje pro lidi, kteří se potýkají s těžkým osudem a my jim prostřednictvím charitní sítě umíme nabídnout pomocnou ruku. Díky vybraným prostředkům můžeme rozvíjet naši činnost např. pořízením lepšího vybavení pro klienty i zaměstnance a tím zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Charity se také s podporou tříkrálových peněz mohou pustit i do velkých investičních akcí, které by jinak mohly uskutečnit jen stěží,“ vysvětluje Lukáš Curylo, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské.

Co řešili strážníci v Ostravě? V akci kufr, talentovaný zpěvák i zuřivý bažant

„Velmi si vážíme důvěry, kterou si sbírka svou transparentností a přesahem za téměř pětadvacet let u dárců získala. Rád bych poděkoval všem, kdo věnují úsilí a čas pomoci potřebným a není jim lhostejný osud lidí, kteří se v životě potýkají s různými problémy. Děkuji, že zůstáváte všímaví a věřím, že dobré skutky přináší nejen radost, ale uzdravují i vlastní srdce,“ dodává.