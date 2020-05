Město současně otevřelo školy a zrušilo tři ranní spoje s odjezdy ze zastávky Cvilín, točna v 5.20, 6.25 a 7.30 hodin.

„Máme tady na Cvilíně sedm dětí ve školním věku. Všem začíná škola v 8 hodin. Ten autobus v 7.30 byl pro ně ideální. Teď nám první ranní autobus pojede až po osmé hodině. To máme dětem každý den psát omluvenky na první hodinu? Nebo mají děti chodit ze Cvilína do školy pěšky? Jezdit taxíkem? Proč nikdo tak zásadní rozhodnutí nekonzultoval s námi nebo se školou?,“ diví se postupu města Karel Kocourek, který bydlí na Cvilíně a byl z červnového jízdního řádu rozčarovaný stejně jako ostatní rodiče. Ranní „školní“ autobusy se na Cvilín vrátí až po prázdninách v příštím školním roce od 1. září.

ŘIDIČ A AUTOBUS NAVÍC JE PŘÍLIŠ DRAHÝ

Proč první autobus bude v červenci ze zastávky na Cvilíně odjíždět až v 8.05 hodin, vysvětlil vedoucí krnovského odboru dopravy a silničního hospodářství Roman Mondek.

„Důvodem je nastalá mimořádná situace, nízká vytíženost spoje a finanční stránka provozu MHD. V rámci stabilizace systému bylo rozhodnuto o posunutí spoje, který se ale 1. září na linku 806 zase vrátí. Pokud by nyní jezdil v 7.30 hodin, tak zde vyvstává potřeba zapojení dalšího autobusu a řidiče, což je ekonomicky neúnosné s ohledem na vytíženost daného spoje,“ vysvětlil situaci z pohledu města a dopravce Roman Mondek, proč nebyl zvolen jiný čas, který by umožnil dojíždění dětí ze Cvilína do školy.

BRANNÁ: DĚTI VOZÍ DO ŠKOLY HASIČI

Také v dalších městech a obcích řeší stejný problém: žáci se do lavic mohou vrátit, ale školní autobus je do výuky nedoveze. Školáky z Branné vozí do devět kilometrů vzdáleného Starého Města hasiči. V tomto případě je to ale kraj, kdo s obnovou školních autobusů do konce června nepočítá.

Na zastávce na náměstí v Branné se po sedmé hodině ráno schází skupinka dětí. Míří k tranzitu v červenobílé barvě. Řidič v hasičském obleku přebírá aktovky dětí a skládá je do nákladního prostoru, pak drobotinu usazuje na sedadla dodávky. „Pět dětí jezdí odtud, další tři nabíráme u nádraží. Je nás plné auto, osm dětí,“ vypočítává branenský dobrovolný hasič Jaroslav Kozák.

S kolegy mají rozepsané směny. Cesta do Starého Města a zpět zabere řidiči necelou hodinu. „Mně to nevadí. Děláme to pro děcka a pro své sousedy. Všichni se tu známe,“ poznamenává Jaroslav Kozák.

Na branenské náměstí dovezla svého potomka Štěpánka Řehová. „Takhle jezdí od pondělka. Je to divné, ale nic s tím neuděláme. Musíme se s tím poprat. Zpátky už jezdí autobusem. Hasičům patří velký dík, že nám takhle pomůžou,“ říká.

Děti jsou prý z neobvyklé dopravy nadšené. „Paní učitelka říká, že jim ostatní závidí, že je do školy vozí hasiči,“ dodává maminka.

STAROSTA BRANNÉ: OBEC PLATÍ BENZÍN

Situace naopak vůbec netěší branenského starostu Miroslava Skřivánka. „Volal jsem na krajský úřad. Nejdřív říkali, že školní autobusy možná pojedou, bylo to i na webu. Nakonec nejezdí. Dovoz dětí jsme museli zajistit, rodiče se ptali, co mají dělat a jestli nepomůžou hasiči. Jako starosta jsem s tím souhlasil. Hasiči museli být proškoleni, musíme mít souhlas rodičů. Hasiči jezdí dobrovolně a zadarmo, obec hradí údržbu auta a pohonné hmoty. Jsme rádi, že tu hasiče máme, že jsou nám schopni takto pomoct,“ říká Miroslav Skřivánek.

Stejný problém jako v Branné řeší i v sousedních Vikanticích a Šléglově. Školáky dopravuje do staroměstské školy stejný spoj. Někde místní vodí děti osobními auty.

„Myslím, že je to skandální rozhodnutí kraje. Není přece možné mít školní docházku, byť jen na prvním stupni, a nemít školní autobus. Obce mají navíc smlouvy s Olomouckým krajem o dopravní obslužnosti a na tuto dopravní obslužnost si také připlácí,“ uvedla starostka Šléglova Dita Pešková.

Olomoucký kraj se rozhodl školní autobusy od 25. května do konce června neobnovit. Odůvodňuje to minimálním využitím spojů oproti standardní povinné školní docházce. „Školní docházka je nyní založena na dobrovolnosti, děti jsou organizovány do skupin o omezeném počtu a pobyt ve škole neodpovídá standardnímu rozvrhovanému času výuky,“ sdělila k situaci mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.