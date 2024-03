Posádky ZZS MSK zasahovaly dnes, v sobotu 16. března ráno, u zraněného muže na Bruntálsku. Informaci o události v obci Křišťanovice přijali operátoři záchranné služby prostřednictvím tísňové linky před tři čtvrtě na devět. Na pomoc vyjela lékařská posádka z Bruntálské základny a vzlétl vrtulník LZS z Ostravy.

Ilustrační video. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

Devětatřicetiletý muž pracoval na korbě dodávkového automobilu, z níž sbíral sněhové tyče, přičemž z plošiny spadl. Utrpěl při tom poranění horní končetiny, hlavy a páteře. Zůstal však při vědomí a se záchranáři komunikoval.

„Posádky jej zajistily krčním límcem, ošetřily vnější poranění a uložily do podtlakové matrace. Žilním vstupem zahájily podávání potřebných léků a poskytly rovněž tepelný komfort. Letečtí záchranáři pak pacienta transportovali do Fakultní nemocnice Ostrava, kde jej předali do péče týmu tamního urgentního příjmu," sdělil za moravskoslezské záchranáře mluvčí Lukáš Humpl.