Zábava, která zaujme nejen místní, ale i turisty

„Sypej hasit Gabrielův dům,“ křičí na nás bruntálská Zubatá žába. Takovou větu si asi málokterý člověk dovede představit. Zubatá žába přece není opravdová a Gabrielův dům na náměstí Míru v Bruntále taky nehoří.

Herní prostředí, ve kterém bruntálské hráče doprovází Zubatá žába.Foto: Lukáš Nedomlel

Pokud ale hrajete jednu z interaktivních geolokačních her, které pro bruntálské obyvatele i turisty připravilo městské informační centrum, je i tohle možné.

Společně s Adélou Chylíkovou z Informačního centra Bruntál procházíme jednu z pěti interaktivních her pro chytré telefony a tablety, které zavedou jejich hráče do historie Bruntálu, ale i do přírody na Slezskou Hartu.

My jsme zvolili hru s názvem Hašení Gabrielova domu, v níž se z hráčů na malou chvíli stanou hasiči, projdou také celé centrum Bruntálu, ve kterém budou jako my plnit úkoly, jež někdy můžou nechápajícím kolemjdoucím vyčarovat úsměv na tváři.

Naší i ostatními bruntálskými hrami provází zdejší známá postava. „Poutníku, to jsem já, Zubatá žába, a dnes ti budu průvodcem,“ vítá nás. Pokračuje vtipem: „Sněz každé ráno žábu a po zbytek dne se ti zaručeně nic horšího nestane,“ vypráví.

Na to hned ale dodá rázné upozornění, že kdo se vtipu zasmál, má od ní očekávat jen to nejhorší. Když se nás zeptá, ze strachu jí naše úsměvy zamlčíme a začínáme plnit její úkoly.

PAMĚŤ SE VYPLÁCÍ

Vede nás ke kašně na Zámeckém náměstí. „Vidíte ten rozcestník, který vede do partnerských měst Bruntálu? Udělejte si s ním pro mě selfíčko a zapamatujte si všechna města, která tam jsou,“ zadává nám žába vcelku moderní úkol.

Hned potom ale po nás začne chtít, abychom se nahnuli do blízké kašny a nabrali do poloviny láhve, kterou jsme měli mít s sebou, vodu. Když se o to pokoušíme, paní učitelka s předškoláky, kteří byli kolem kašny, raději odchází pryč. Povedlo se. Máme vodu.

Teď nás žába volá ke kašně na náměstí Míru. „Pro lidi, kteří nejsou místní, by mohlo být docela složité vyznat se tu, ale zase o to větší zábava pro ně bude hledání dalšího úkolu,“ zamýšlí se moje společnice na výpravě Adéla Chylíková (na fotografii).

Na náměstí nám u kašny žába zadává, abychom doplnili prázdnou polovinu lahve vodou z druhé městské kašny. Vznikne tím prý speciální elixír. Žába je z nás nadšena a posílá nás ke zbytku městského opevnění za dalším úkolem. My už s jistým sebevědomím z dobře splněných předchozích zkoušek vyrážíme.

Když k tvrzi se zbytkem hradeb dorazíme, čeká mě ale studená sprcha. Žába požaduje, abychom jí vyjmenovali všechna partnerská města Bruntálu. Dochází mi řeč a smích z tváří mizí mžikem oka. Vypadne ze mě jen jedno město: Štúrovo na Slovensku.

Přemýšlím nad rozcestníkem u zámku a marně se snažím rozvzpomenout. Naštěstí mám s sebou ale Adélu. Ta vytahuje z kapsy papírek, kde si chytře všechna města poznačila a plní další úkol jako mávnutím proutku.

„Teď by vás asi zajímalo, k čemu jste nabírali tu vodu,“ pokládá nám Zubatá žába otázku. „Kousek od zbytku hradeb nechalo město zasadit jeden strom za každé partnerské město, běžte a zalijte rovnoměrně každý z nich speciální vodou z vaší lahve, aby partnerství mezi městy dále vzkvétalo,“ povídá.

HASIČI BEZ VODY

Po splnění tohoto úkolu nás ale čeká šok. Žába nám v rychlosti poví, že začal hořet známý Gabrielův dům na náměstí Míru a bez naší pomoci hasiči oheň nedokážou porazit. Žába nám dává tři minuty, abychom se tam dostali. Jdeme, jak nejrychleji můžeme, a naštěstí dobíháme včas.

„Jak ale chcete hasit, když jste vylili všechnu vodu,“ ptá se nás s posměchem Zubatá žába. Běžím tedy podruhé ke kašně ve středu náměstí, abych nabral vodu. Tady jde o vteřiny. Žába nám totiž na nabrání vody dala jen půlminutový limit. Naštěstí vše stihneme a pomáháme hasičům zachránit Gabrielův dům.

Hra nám celkem zabrala přes půl hodiny a nachodili jsme u ní více než kilometr. Ačkoliv jsme hru zvládli rychleji než je průměr, pořád jsme nebyli nejlepší. Nejrychlejší hasiči ji zvládli odehrát za 21 minut. „Ti museli jet strašně rychle,“ diví se po zhlédnutí závěrečných statistik Adéla.

Geofun se rozšířil po celém Česku

Systém Geofun her se vyvinul z populární zábavy geocaching, která spočívá v hledání ukrytých balíčků pomocí GPS navigace. Geofun hry ale kromě hledání určitých míst a předmětů podle GPS navigace přináší i možnost interaktivního plnění úkolů skrze mobilní aplikaci.

Obsah úkolů není hráči znám, dokud nedojde na startovní místo. Povahu úkolů mohou hráčům v aplikaci naznačit pouze takzvané faktory geosrandy, které jsou celkem čtyři: fyzický, mentální, trapnosti a zábavy. Ty na stupnici od 1 do 5 ukazují, do jaké míry budou muset hráči do hry zapojit svou sílu, mozek nebo smysl pro humor.

„Technická vyspělost chytrých telefonů umožnila vznik této zcela unikátní virtuální hry. Díky GPS modulu přesně ví, kde se nacházíte, zobrazí váš pohyb na mapě, umí měřit vzdálenost, kterou jste ušli, i vzdálenost od vás k různým cílům a mnoho dalšího.

To vše využívá Geofun k tomu, abyste si užili při poznávání krás naší země spoustu zábavy. Hra původně vznikla v oblasti Českomoravského pomezí a následně se rozšířila do celé republiky, ale i za hranice,“ uvedl Vít Pechanec, jednatel společnosti World Media Partners, která je realizátorem prvních geolokačních her.

Mezi další místa, kam se Geofun v minulých letech rozšířil, patří i Bruntál. „V Bruntále se první geohry tohoto typu objevily zhruba před dvěma roky, kdy se do jejich rozjetí pustil můj bývalý kolega. Některé byly placené a některé zdarma.

V současné chvíli je k dispozici pět bezplatných her, které jsou ve verzi online i offline. Podle posledních reakcí se v poslední době nejvíc hraje hra s názvem Po tufitech za Johankou z Arku,“ prozradila Adéla Chylíková z bruntálského Informačního centra.

Bruntál ale není jediným městem ve zdejším okolí, kde si mohou geosrandisté, jak aplikace hráče nazývá, geohry zahrát. Lesy České republiky připravily v Jeseníkách hru s názvem Až na konec světa, ve Vrbně mohou hráči hledat skřítka z Vysoké hory a v blízkosti jsou i tři hry na zámku Hradec nad Moravicí nebo dvě hry v Opavě.

Geohru navíc může vytvořit každý hráč sám podle toho, co ho zajímá a co by mohlo zajímat ostatní.

Co je potřeba, abyste si mohli zahrát geolokační hry>> Mít chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS

>> V obchodě s aplikacemi Google Play nebo AppStore si do chytrého telefonu zdarma stáhnout aplikaci GeoFun

>> V aplikaci se bezplatně zaregistrovat a vybrat si hru, kterou chcete hrát

>> Dojít na počáteční místo, kde hra začíná a odkud vás může navádět k úkolům

Lukáš Nedomlel