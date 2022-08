Aby se děti vězňů dokázaly vyrovnat se svou nestandardní rodinnou a sociální situací, k tomu jim pomáhá Andělský kemp. Tam potkají vrstevníky, kterým mohou s dětskou bezprostředností položit zvědavou otázku: „A za co sedí tvůj táta?“

V Jeseníkách v Karlově pod Pradědem se konal Andělský kemp, na který přihlásily na čtyři desítky dětí. Pod odborným vedením se jim věnuje tým dobrovolníků. Rodiny vězňů se často potýkají s ekonomickými problémy. Pro děti nebývá samozřejmostí, že je o prázdninách na táboře čekají krásné zážitky plné přírody, her a sportu. Během pobytu na Andělském kempu děti všechno doženou.

Zjistí, že nejsou na světě samy, kdo má někoho z blízkých za mřížemi. Zde mohou o svých pocitech mluvit otevřeně. Stále mají nablízku někoho ochotného naslouchat. Mohou se svěřovat se svým trápením v období dospívání a s pomocí odborníků hledat příčiny i řešení problémů. Dozví se, kdy vyhledat pomoc psychologa nebo jak se zorientovat ve své rodinné a sociální situaci.

Mezinárodní vězeňské společenství

Tyto služby nabízí rodinám vězňů Mezinárodní vězeňské společenství. „Jsme součástí Prison Fellowship International, největší křesťanské světové dobrovolnické organizace v oblasti vězeňství, která pracuje ve více než 120 zemích. V České republice máme dvanáctiletou historii. Pracujeme v různých oblastech vězeňství: s odsouzenými, s propuštěnými, s rodinami vězňů, ale i s oběťmi. Nejdříve jsme přebírali osvědčené zahraniční projekty, ale už také připravujeme vlastní. Projekt Andělské kempy, který má komplexně podchytit spolupráci s rodinami odsouzených, měl letos dva tábory,“ uvedla za organizátory Kristýna Vozdecká z Mezinárodního vězeňského společenství.

Týden na horách o prázdninách je krok dobrým směrem, ale většina dětí potřebuje soustavnější péči. Proto v Brně a České Lípě má Mezinárodní vězeňské společenství celoroční Andělské kluby, kde se děti setkávají.

Začalo to vánočními dárky

„Připravujeme programy na práci s emocemi, tematické workshopy, sport i hry. Rozdělené rodiny se propadají finančně i sociálně, takže mnohé děti k nám přichází i hladové. Pomocí je pro ně je třeba i svačina. Na počátku projektů pro děti byla vánoční akce Andělský strom. Odsouzení do ní mohou přihlásit své rodiny, aby jejich děti dostaly dárky sponzorované dárci. K vánočnímu dárku je připojený dopis odsouzeného rodiče, aby upevnil vztah s dítětem na svobodě. Tímto projektem jsme se dozvídáme o spoustě dětech, které potřebují dlouhodobější pomoc, než jen dárek jednou ročně. Děti odsouzených se často cítí odmítnuty svým okolím nebo i širší rodinou. A tak se zrodil nápad pořádat pro ně Andělské kempy, kde mohou prožít, že v tom nejsou sami,“ vysvětlila Kristýna Vozdecká.

Devadesát procent táborových vedoucích jsou dobrovolníci, kteří těmto dětem věnují vlastní dovolenou. Většinou o tyto děti pečuje jen jeden z rodičů, prarodiče nebo pěstouni. Na táboře je přibližně jeden dospělý na dvě děti, aby mohlo docházet k osobním rozhovorům a vznikly zde podmínky pro individuální přístup. „Děti většinou nepochází z křesťanského prostředí, takže se zaměřujeme na obecné hodnoty jako spolupráce, odpuštění, naděje a láska. Dětem se snažíme ukázat, že mají hodnotu bez ohledu na to, co udělal jejich rodič,“ uzavřela Kristýna Vozdecká s tím, že letos už je to šestý ročník Andělských kempů.

Děti provázela Andělským kempem táborová hra s námětem Plavba Jitřního poutníka podle Letopisů Narnie. Mezi dětmi byl velký zájem o „čtení na dobrou noc“. Čtení před spaním pro většinu těchto dětí není samozřejmost, ale nová zkušenost. A nových zkušeností si odnáší opravdu hodně.

Při návštěvě střediska Horské služby v Karlově pod Pradědem potkal děti Andělského kempu nečekaný autentický zážitek. Příslušník horské služby Marek Koněrza jim zrovna ukazoval služební čtyřkolky a vysvětloval, jak funguje aplikace Záchranka, když mu přišla zpráva, že v Jeseníkách došlo ke zranění turisty. Musel předčasně ukončit exkurzi a okamžitě vyrazit do terénu na ostrý zásah. Děti se na vlastní oči přesvědčily, že příslušníci Horské služby jsou připraveni kdykoliv vyrazit do akce.