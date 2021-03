V době návštěvy Deníku na jindřichovské farmě Ch-angus měli zrovna velký důvod k radosti. Právě přišel na svět býček. Přirozeně a bez asistence člověka. Bezrohé plemeno Angus sice nemá rekordní přírůstky, ale je nenáročné a odolné. Je dojemné sledovat, jak kráva mamka něžně hlídá novorozeného potomka.

„Není to žádná prvotelka, ale zasloužilá matka. Vybrala si ideální počasí. Stupeň pod nulou je úplně v pohodě. Každé telátko přichází na svět mokré a slizké a potřebuje rychle uschnout. Býček už je skoro suchý, stačí jen dohlédnout zda se poprvé napil a vykakal. Pak si může chovatel oddechnout. Je to důkaz, že všechno dobře dopadlo. Stejně ale musíte stále kontrolovat všechna zvířata,“ komentuje Andy Franková.

Hned po narození se musí tele označit visačkou s číselnou řadou pro evidenci. Býčci mají růžové a jalovičky žluté, stejně jako jejich matky.

Zdroj: Deník / František Kuba

Kůň je obrovská motivace

Kdo by si pomyslel, že jindřichovská farmářka není holka z vesnice, ale z Ostravy. Hned po škole se šla učit od zvířat.

Není maso jako maso. Hovězí z jindřichovské farmy Martin Chyla v roce 2020 získalo značku JESENÍKY originální produkt.

„Šla jsem do kravína, jelikož v té době nebylo dost soukromých chovatelů koní. Konkrétně do dojírny do Poruby. Prošla jsem si tam i teletník a porodnu. Odjakživa jsem věděla, že miluji koně. Kůň je obrovská motivace. Ze všech disciplín, které jsem vyzkoušela, mě nejvíc chytlo westernové ježdění. To se ale nedá trénovat bez dobytka. Takže nakonec z toho vylezlo stádo skotu a koní. Na druhém statku v Kolnovicích se chovají koně a zároveň je tam i odchovna mladých jaloviček. Jsou tam do prvního připuštění. Pak se odvezou zpět do Jindřichova. Tady v Jindřichově je na sto kusů dobytka, když počítám krávy i telata. Bez koní bych dlouho nevydržela, takže mám v Jindřichově aspoň dva pro potěšení,“ vysvětluje Andy Franková, co všechno způsobila láska ke koním.

Specializuje se na plemeno amerických koní plemene americký paint horse, které je nejoblíbenější u rodeových a westernových jezdců. V dnešní době slouží také na rekreační ježdění, pro jejich pohodovou povahu.

Z Ostravy mezi dřevorubce

Životní cesta Andy Frankové vedla z Ostravy do Jeseníků. Koupila si tažného koně a šla to zkusit do lesa a to jí vydrželo ji to asi deset let. „Není to zas tak neobvyklé. Znám pár dalších holek, co si vyzkoušely pracovat s koněm v lese. Důležité je, aby jste si rozuměli s koněm. Celou tu váhu tahá on. Pak už je celkem jedno, jestli ho kočíruje chlap nebo žena,“ zavzpomínala jindřichovská farmářka na svou předchozí profesi.

Zdroj: Deník / František Kuba

Plemenní býci Diorek a Ládíček

První kráva na ranči byla mléčná holštýnka Tonička. Dnes už se zaměřuje jen na masná plemena Agnus a Charolais. O kvalitní genetiku stáda se starají plemenní býci aberdeen angus red Dior a red Boxer Ládíček.

„Chovný býk váží skoro tunu, takže člověk musí dávat pozor, při jakékoli manipulaci. Jinak jsou ale oba charakterní. Taková hora masa budí respekt, ale povahově jsou to mazlíci. Na jaře je vypustíme na pastviny společně s krávami a telaty. Tam budou až do prvního sněhu,“ představila farmářka otce svých telátek.

Přímo koncovým zákazníkům

Je zřejmé, že spokojený skot prožívá v Jindřichově šťastné chvíle. Pravidelně jednou za 14 dní na statek dorazí auto z jatek a odveze kus nebo dva na porážku do Melče. Tam maso zraje minimálně deset dní, než jede do bourárny. Tak už to chodí.

„Brzy tu budeme mít vlastní bourárnu, kam si dovezu maso z jatek na další zpracování podle přání zákazníků. Nedodáváme totiž maso do obchodních řetězců, ale objíždím přímo koncové zákazníky. Každý má své vlastní požadavky. Někdo raději mladého libového býčka nebo telecí. Někteří fajnšmekři to raději prorostlé a pokryté tukovým krytím. Stačí zavolat, jaké maso kdo chce vyzkoušet, já si k nim následně naplánuji cestu,“ uzavřela farmářka z Jindřichova.