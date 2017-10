Z konference o umírání odcházeli lidé s úsměvem

Pod křídly anděla. To byl název setkání sociálních pracovníků a zdravotníků v Krnově. Hovořilo se o umírání, ale také o životě.

Zbigniew Czendlik podepsal zájemcům na konferenci svou knihu Postel, hospoda, kostel.Foto: DENÍK / Gabriela Mathiasová

Neočekávala jsem, že se na konferenci o umírání budu smát. Ale smála jsem se. Přišla jsem na poslední část a zastihla kněze Zbigniewa Czendlika. Nemluvil o smrti, ale o životě. Po jeho vystoupení odcházeli účastníci setkání s úsměvem. Kromě řady důležitých informací z celého dne si odnášeli i jeho poselství: „Nenechejme si ukrást naději, víru a radost ze života. Žijme tak, aby nás život bavil.“

Konference o psychologické pomoci umírajícímu, spiritualitě a duchovenské péči se účastnili pracovníci z oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, ale i laičtí zájemci o téma.

VYSTOUPENÍ OSOBNOSTÍ

Na programu byly přednášky tří osobností, kněze Zbigniewa Jana Czendlika, odborníka na etiku Vladimíra Šilera z Filozofické fakulty Ostravské univerzity a Jeronýma Klimeše, psychologa, psychoterapeuta a publicisty.

„Vystoupení všech tří řečníků byla pro mne i pro naše další členky velmi přínosná, odcházím spokojená,“ zhodnotila celou akci Jarmila Novotná, předsedkyně pacientské organizace Onko Niké Krnov.

„Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit a poslechnout si opravdu zajímavé a přínosné přednášky odborníků. Zaslechla jsem kolem sebe i kritické hlasy, ale já osobně mám dobrý pocit,“ přidala se Hana Brožovičová, která pracuje ve zdravotnictví.

CÍTIT SE DOBŘE

Splnilo se tak to, co si Zbigniew Czendlik přál: aby se lidé cítili dobře. „Je to přece nádherná věc, cítit se dobře, těšit se na něco, třeba se i těšit do práce. Lidé zapomenou, co jim jiní řekli, i to, co jim udělali, ale zapamatují si, že se někde, s někým cítili dobře,“ řekl na své přednášce. Život podle něj zkracují výčitky svědomí a pocity viny.

Svá kázání v kostele vede tak, aby lidé neodcházeli s negativními pocity. „To bych jim zkracoval život,“ vysvětlil.

To, že Zbigniew Czendlik působí jako tolerantní a svobodný člověk, není náhoda. Svobodu totiž považuje za největší dar a měli bychom se podle něj bránit přílišnému omezování. „Nerad moralizuji a nikomu nevnucuji svůj pohled na svět a nemám rád, když ho někdo vnucuje mě.

Nesnažme se měnit nešvary druhých, měnit něco, co měnit nelze. Jediné, co můžu změnit jsem já sám,“ přednesl posluchačům.

DĚLAT VĚCI S POTĚŠENÍM

Ve svém vystoupení si udělal pauzu na cigaretu. Hlásí se k tomu, že kouří s potěšením a rád, bez výčitek, které by mu zkracovaly život. „Délku života nemáme ve svých rukou. To, co můžeme ovlivnit je kvalita života. Mým cílem není dlouhý život. Mým cílem je, abych život prožil co nejlépe.“

V závěru vystoupení se vrátil k názvu konference a tématu anděla. „Vy jste pro druhé lidi anděly,“ oslovil přítomné sociální pracovníky a zdravotníky. „Přeji vám, abyste jimi dokázali být i nadále. A kéž byste vždycky měli blízko někoho, kdo vás pozvedne, když upadnete,“ uzavřel své vystoupení.

Setkání skončilo a v tu chvíli se zdálo se, že těžké téma umírání a smrti se dá zvládnout. Na konferenci a snad i v životě.