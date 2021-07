Pět let po této slavnosti se Česko i Polsko staly součástí Schengenského prostoru. Celnice ve Vysoké Bartultovicích už byla k ničemu. Lidé i zboží začali proudit přes hranice bez omezení a bez kontrol.

Krnov přechod podporoval

Před zahájením výstavby jednoho z nejvýznamnějších přechodů na české i polské straně zazněla řada argumentů proti předimenzované celnici a proti navedení mezistátní tranzitní dopravy na Krnovsko. Místní varovali, že kamiony budou do Vysoké přijíždět po silnici první třídy I/57 přes úzkokolejku s nechráněným železničním přejezdem.

Nebo že těžká tranzitní doprava způsobí v Krnově, Městě Albrechticích i v Třemešné řadu problémů. Tehdejší politické vedení Krnova investici ale podporovalo. Krnovští zastupitelé věřili, že funguje přímá úměra: čím více kamionů, tím více pracovních příležitostí. V kamionové dopravě také viděli šanci jak prosadit výstavbu obchvatu Krnova.

Co na to premiéři Zeman a Miller?

"Termín našeho vstupu do EU je zatím neurčitý a do té doby nemůžeme jen pasivně čekat se založenýma rukama. Přechod přinese okamžité řešení dopravní situace, zefektivní propustnost hranice a v dohledné době přispěje ke snížení nezaměstnanosti. Proto má investice do přechodu své opodstatnění," argumentoval tehdy ve Vysoké předseda polské vlády Leszek Miller.

"Česká i polská strana neinvestovaly jen do přechodu, ale i do zprůchodnění přístupových komunikací. Opravené cesty se odrazí na ekonomickém rozvoji, ať už jsme členy Evropské unie a Schengenského prostoru nebo ne. Dobré komunikace budeme potřebovat vždy," hájil investice do hraničního přechodu ve Vysoké český premiér Miloš Zeman.

Z celnice se stala herna

Při slavnostním stříhání pásky zkolabovala zvuková aparatura zrovna v okamžiku, když nastal čas přehrát polskou hymnu. Premiér Miloš Zeman prohlásil, že organizátory slavnosti, kterým haprovala technika, i tlumočníky, kteří zaváhali s překladem jeho projevu, by rád viděl v evidenci úřadu práce. Nezapomněl zpochybnit inteligenci přítomných novinářů. Pak nasedl do vrtulníku a víckrát se už ve Vysoké neukázal.

Nepotřebnou celnici stát daroval obci Vysoká. V roce 2009 se celnice postavená z veřejných financí změnila na hernu Games club Royal. Gambleři, kteří ve Vysoké prohráli výplatu, se v podniku s honosným názvem Royal cítili opravdu královsky. Zvlášť když byl tento objekt postaven z peněz daňových poplatníků a veřejnosti ho do užívání osobně předal Miloš Zeman.