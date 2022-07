Na hřebíky doplatil traktor i pes

Když si Pavlína Fojtíková v Deníku přečetla o hřebících nastražených v průběhu technoparty, vrátily se jí vzpomínky z let 2015 až 2017. „K naší a sousední chalupě vedla společná přístupová cesta, po které nikdo jiný neměl důvod jezdit. Když se tam vyhrotily nějaké sousedské spory, někdo nám opakovaně začal házet hřebíky na cestu a na náš půlhektarový pozemek. Pořád dokola jsme to sbírali, ale stejně kvůli zapíchnutému hřebíku měl defekt náš malý traktor, se kterým jsme vozili dřevo, i naše auto. Nejhorší ale bylo, když na hřebík šlápnul náš německý ovčák. Projelo mu to packou durch. Mám podezření na pachatele, ale policie tehdy případy nastražených hřebíků neobjasnila. Byly tam různé spory a konflikty z oblasti sousedského soužití, tak jsme chalupu raději prodali. Každopádně mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že nastražením hřebíků na cestu se ve Stránském řešily neshody už před dávno před technoparty,“ popsala svou zkušenost Pavlína Fojtíková, která se ze Stránského odstěhovala před pěti lety.

Vyšinutý záškodník

Když se v médiích objevila informace, že technoparty v Stránském vadí místním, Pavlína Fojtíková už měla tušení, jak to dopadne. Věděla, že mezi místními žije také vyšinutý člověk, který je schopen nastražit hřebíky na cestu.

Hříbě se narodilo během technopárty v Rýmařově, dostalo jméno NoStress

„Na Zlínsku se taky občas poštěkáme se sousedkou pro malichernosti, ale příští den si dáme po štamrpli a zasmějeme se tomu. Ve Stránském jsem poznala jinou mentalitu. Tam se z nicotných příčin nastřádá patologická zášť, ani nevíte jak. Začne to banální výměnou názorů přes plot, a pak už se to jen stupňuje. Naschvály, škody, přestupková komise a trestní oznámení jsou pro vás nejednou jsou běžná součást života. Ve Stránském jsem poznala řadu příběhů, jak si sousedé závidí, škodí, pomlouvají se a udávají,“ doplnila Pavlína Fojtíková k deseti letům, které strávila ve Stránském.

Na technopárty u Rýmařova "paří" i krávy. Na louku se sjely dva tisíce lidí

Zemědělci, kteří pronajímají své pozemky na Stránském vrchu organizátorům technoparty, nepřišli na jednání osadního výboru. Bylo jim předem jasné, že v tak napjaté atmosféře rozumný dialog s hledáním kompromisů nepřichází v úvahu. Jen by se tam stali hromosvodem negativních emocí davu a vyslechli si od sousedů spoustu urážek, nadávek a křiku. Místní podnikatelé nemají zájem využít ekonomický potenciál akce. Neplánují nabízet tisícům účastníkům technoparty své lokální produkty, ubytování nebo služby. Chtějí zákaz.

Když tečou nervy

Manželé Vladimíra a Roman Křenkovi ze Stránského záškodnické činy neschvalují, ale současně rozumí zoufalství místních. „Nikdo nechceme, aby to místní vzali do svých rukou. Když jim ale tečou nervy, a organizátoři technoparty s námi nekomunikují a nepřijdou na jednání osadního výboru, tím už je předem zaděláno na průšvih. Obvykle Stránským projede sotva 200 aut za den. Všude se snažíme Stránské prezentovat jako tiché místo v harmonické krajině přírodního parku Sovinecko a lákat sem návštěvníky za klidem venkovské oblasti. Tak se nedivte, že my i naše zvířata jsme na ten klid tak citliví. Když tady duní technoparty a ve stádu je nervozita, je to o strach, když jako chovatel musíte vstoupit mezi neklidné ovce nebo krávy,“ vysvětlila Vladimíra Křenková.

Minule se tu narodilo hříbě, Rýmařov opět zažívá technoparty, vadí hluk

Její zkušenost potvrzuje také Roman Křenek. „Působit někomu záměrně škody je hnusné, ale když někteří místní zjistili, že policie neřeší dopravní přestupky a neochrání naše pozemky, tak přistoupili k věcem, ke kterým by jinak nesáhli. Vím, že tu v červnu bylo pár vypuštěných kol i prořezané pneumatiky. Vím ale také, že takové věci dělají jen zoufalí lidé, když vidí, že nikde nemají zastání. Víte jaké to je, když se ráno vzbudíte a máte před barákem dva stany a obytňák na příjezdové cestě? A ještě jsou jejich majitelé překvapení, co po nich chcete, neumí česky a odmítají váš pozemek opustit. Další zase chodí po pastvinách se psy mezi krávy a telata. Musíme to všechno vidět v souvislostech, když chcete pochopit příčiny a následky,“ uzavřel Roman Křenek.

Okamžitě po skončení technoparty fanoušci na Stránském vrchu i v okolí pečlivě posbírali odpadky. Teď ještě systematicky prochází terén s detektory kovů a sbírají hřebíky…