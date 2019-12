„Kdo si pamatuje devadesátky, ten je neprožil,“ říkají rockeři, kterým v listopadu 1989 začal nekonečný mejdan. Porevoluční nadšení ze svobody se mísilo s dozvuky socialismu a nástupem kapitalismu. Nevědělo se přesně, co ještě je norma a co už je vybočení z obvyklých mezí. V Krnově například vypukla debata, zda má pacient v nemocnici nárok na erární toaletní papír.

Pamatujete si skládaný toaletní papír za socialismu? A hospitalizace v devadesátkách se soukromým toaleťákem? | Foto: Racek Attila

Pětasedmdesátiletý důchodce Vojtěch Konupka byl hospitalizován v krnovské nemocnici na interně kvůli vyšetření tlustého střeva. S překvapením zjistil, že na nemocničních toaletách chybí papír a od personálu dostal vysvětlení, že by si pacienti do nemocnice měli brát vlastní papír, protože Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) tento sortiment neproplácí. To pacienta rozzlobilo natolik, že odmítl vyšetření a z nemocnice odešel.