Jedná se o komunitní událost, která je nezisková. Je to vlastně taková sousedská hra na restauraci. "Akce není řízená nikým shora. Naopak. Vytvářejí ji samotní účastníci, kteří si říkají jednodenní restauratéři. Přidejte se k nám, a otevřete si svou pop-up restauraci, která se objeví a hned zase zmizí. Staňte se na jedno odpoledne restauratérem, co předvede své kulinářské umění. Popřemýšlejte o svém vlastním menu a dejte nám o sobě vědět!," vyzvali organizátoři akce Restaurant Day Bantice.

Slavnost jídla se uskuteční v neděli 22. srpna od 11 hodin na hřišti TJ Sokol Brantice."Letos je to poprvé. Akce se koná v neděli v čase od 11 do 15 hodin, aby za námi do Brantic mohli přijet také návštěvníci, kteří chtějí spojit výlet do zámeckého parku nejen procházkou a s koštováním, ale také s příjemným nedělním obědem," uvedla za organizátory Jana Říhová.

Před příchodem pandemie v roce 2019 měli jednodenní restauratéři v Branticích velmi bohatý sortiment. Bylo úplně jedno, jestli jste vegetariáni nebo milovníci masa, jestli jste spíš na sladké nebo na slané, jestli jsou vám bližší zdravá výživa s předponami eko a bio, nebo si rádi dopřejete párek obohacený glutamáty. V Branticích si každý najde to svoje. Ať už v restauracích hledá exotické chuti dhal curry nebo českou klasiku jak od babičky.