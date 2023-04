Ve společenském domě v Bruntále se 22. dubna odehraje chovatelská přehlídka trofejí ulovených v loňském roce a na brunálském zámku se chystá Myslivecký den.

Myslivec Čestmír Pavlík | Foto: Deník/František Kuba

Datum nebylo zvoleno náhodně. Tento den si připomínáme stoleté jubileum založení celostátní myslivecké organizace. Čestmír Pavlík, který spolupracuje s Deníkem na tématech o myslivosti a dění v přírodě, se tentokrát ohlédl do historie, aby čtenářům vysvětlil, proč si myslivci vlastně připomínají toto stoleté jubileum.

"Po první světové válce v období budování Československa vznikaly nové organizace, které se v novém státě staraly o různé činnosti. Nastala potřeba řídit také mysliveckou činnost. Proto byla za přítomnosti sedmi střeleckých, loveckých, kynologických a trubačských spolků založena na základě starých mysliveckých tradic 22. dubna 1923 v Brně nová organizace Československá myslivecká jednota," připomněl Čestmír Pavlík.

Myslivost jako součát národního kulturního dědictví

Těch tradic, pro které je myslivost dnes uznávána organizací UNESCO jako součást národního kulturního dědictví, je celá řada.

Myslivecká jednota ale přinesla mnoho nového. "Například založení plemenné knihy psů, kterou používáme dodnes. Mnoho vědeckých poznatků o zvěři a přírodě, které byly aplikovány v praxi. Ve svých řadách měla mnoho významných osobností," podotýká Čestmír Pavlík.

Myslivost musí být správně chápána a provozována. Působí na morálku a charakter člověka. V tom je její etický význam.

"Tím, že myslivec rozhoduje o životě a smrti, musí být mravně vysoko. Je-li oprávněn zvěř usmrtit, má také povinnost o ni pečovat a cíleně ji chovat. Chová ji ne proto, aby ji usmrcoval. Usmrcuje ji proto, aby ji mohl chovat. Nahrazuje tedy predátory, kteří se dříve starali o rovnováhu v přírodě a které člověk svou činností vyhubil," vysvětluje.

Myslivost a myslivci

Myslivost chápeme jako součást ochrany přírody v celém komplexu. Každý myslivec má základní myslivecké vzdělání a je odborně připraven vykonávat svou činnost.

Musí absolvovat základní kurz, poté roční praxi v honitbách a následně skládá náročné zkoušky ze sedmi předmětů. Poté může své vzdělání rozšířit na mysliveckého hospodáře a absolvovat "vyšší myslivecké zkoušky" na úrovni vysokoškolského vzdělání.

Poté je přijat dle starých mysliveckých tradic formou pasování na myslivce. Skládá myslivecký slib a musí se v životě chovat dle mysliveckého desatera.

Myslivost je životní filozofií

"V současnosti i pod tlakem médií je myslivost neoprávněně zavrhována. Je smutné, že když děláme přednášky o zvěři a myslivosti například ve školách, všichni vědí, že myslivci jen střílejí zvířátka. To je smutné. Již před asi deseti lety docent Faureisel vydal knihu Zelená čísla, za kterou dostal na knižním veletrhu ve Francii ocenění, kde uvádí, že myslivci v ČR zdarma provedou práci v přírodě za čtyři miliardy korun. Je to obnova tůní, výsadba remízků, zazvěřování bažantí a zaječí zvěří a tak dál. Výbava myslivce stojí sto tisíc korun. Roční náklady na provozování myslivosti vyjdou měsíčně na pětadvacet nebo třicet tisíc. To jen pro ilustraci," říká Čestmír Pavlík.

V dnešní době je tlak na změnu mysliveckého zákona vzhledem k redukci přemnožené zvěře a snižování škod. Je snaha o snižování výměry honiteb, aby mohli vlastníci pozemků lovit na svém. Odborníci říkají, že nynější stav 500 hektarů minimální výměry pro chov zvěře vzhledem k její migraci je optimální. Jiní odborně prosazují výměru až 100 hektarů.

Nový šéf Lesů ČR Šafařík: Cíl? Snížit stavy přemnožené zvěře, otevřít les mladým

"Já pamatuji, že jsem byl v honitbě Karnola u Radimi. Spojovali jsme se tehdy s Čakovou a poté ještě se Zátorem. To z důvodu lepšího hospodaření se zvěří. A bez ideologie je třeba říct, že za komunismu jsme měli nejlepší myslivost v Evropě, ne-li na světě. K nám se chodili učit. A po sametovce to jde stále dolů," hodnotí.

"Při vstupu do EU jsme nabízeli, aby ostatní státy přijali náš způsob organizování myslivosti, ale všichni se zalekli. Ve Španělsku si můžete koupit povolenku lovu v oblasti třeba na benzince. Zmenšování honiteb nezaručí snížení stavů. Například v Německu je minimální výměra 0,75 hektaru. Máme srovnatelné podmínky i s Rakouskem. Tam mají na 100 hektarů zhruba dvojnásobný odlov než u nás, ale každý rok dlouhodobě. Příroda si to vždy doplní. Když je hodně hlodavců, tak sovy mají o vejce víc, protože mají jistotu potravy. Jsem přesvědčen, že i přemnožená černá zvěř by se zredukovala africkým morem prasat, kdybychom to nechali volně proběhnout. Ale za jakou cenu? To musíme jako lidé opět redukovat, co jsme umožnili svým chováním," vysvětluje.

Zároveň dodává, že jako lidstvo jsme zapříčinili klimatické změny a dovolili kůrovcovi se více rozmnožit. Vykáceli jsme smrky a zasadili nové lesy. Dodali jsme spárkaté zvěři chutné mladé stromky.

Myslivci se loni činili. Ulovili nejvíc jelenů či muflonů za posledních 18 let

Zcelili jsme políčka do velkých lánů, ve kterých se pohodlně divočáci rozmnožují. Jsou tak chytří, že se člověku vyhnou. Platilo pravidlo, že divočák má chrutí v lednu a jednou ročně metá selata. Dnes probíhá chrutí celoročně. Bachyně je plodná, když dosáhne hmotnost 30 kilo. Je teď teoreticky možné, že se v jednom roce narodí i přivede na svět další potomky.

"Příroda pomáhá, že se k nám zpět dostávají vlci a rozšiřují z Maďarska šakali. No a ti, kteří na jedné straně chtějí snížit stavy zvěře, na druhé straně vlka chrání. Máme zde chráněné kormorány, kteří decimují chovy ryb, chráněné krkavce, kteří likvidují telata na pastvinách. Co bude s nutriemi a bobry, kteří likvidují hráze?" ptá se zkušený myslivec.

Myslivec Čestmír Pavlík (na snímku zcela vpravo) je dlouhodobým spolupracovníkem Deníku. Říjen 2022Zdroj: Deník/František Kuba

S tím se myslivci musí vyrovnat. K tomu ale potřebují i podporu. "Mám tu staré noviny Bruntálsko, kde se píše, že na okrese bylo přes 1800 myslivců. Dnes je jich organizovaných v Českomoravské myslivecké jednotě 420. Kolik je neorganizovaných, nevím," dodává na vysvětlenou.

Každopádně se všichni zájemci o problematiku myslivosti a zvěře v našich lesích mohou potkat 22. dubna ve společenském domě v Bruntále na chovatelské přehlídce trofejí ulovených v loňském roce. Další možnost bude 3. června na bruntálském zámku, kde se bude ke 100. výročí naší myslivosti pořádat Myslivecký den.