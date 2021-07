Jako první si výstavu společně prošli zástupci policie, města a kraje. Diskutovali mezi autentickými fotografiemi z dopravních nehod, didaktickými komiksy a simulacemi kritických dopravních situací jak předcházet kolizím a jak zmírnit jejich následky.

Náměstek hejtmana Krkoška: kvalitní cyklistická helma v osudovém okamžiku

Náměstek hejtmana Jan Krnoška (ANO) se svěřil kolegům, že přesně před rokem jako cyklista málem přišel o život.

„U helmy je potřeba myslet na to, že čím kvalitnější, tím vyšší šance, že vám zachrání život. Sám jsem si to vyzkoušel. Mám několik helem a od těch levných za pár desetikorun až po ty s vyšší ochrannou třídou. Tam, kde jsem spadl na kole, jsem měl helmu asi za 2,5 tisíce korun, a stejně mě museli oživovat a převézt do nemocnice. Helma v okamžiku pádu byla rozhodující faktor. Měl jsem nohu rozbitou, ruce obvázané a dodřený obličej. Kdybych neměl tak dobrou helmu, asi jsem už po smrti. Teď právě uplynul rok, co jsem takto dopadl při cyklistice,“ vyprávěl Krkoška svůj příběh při prohlídce výstavy Crash!!!

Síla je v autentičnosti

Největší vypovídací sílu má výstava v místech, kde sází autentičnost skutečných dopravních nehod. Fotky havarovaných kol a motorek doplňují popisky jako: „Zdenek 40 let, 9.9. 2018 Rýmařov“, „Tomáš 37 let, 24.7. 2019 Bílovec“, nebo „Roman 36 let, 17.8.2016 Bruntál“.

Divák na vlastní oči vidí dopravní prostředek, na kterém právě zahynul konkrétní člověk. Ví, že k tragédii reálně došlo v regionu. Často v místech, které zná jako chodec, cyklista nebo řidič.

Mrazení v zádech vyvolává dlouhý nesestříhaný telefonát, ve kterém se dezorientovaná slečna pracovníkům tísňové linky vysvětluje, že se právě stala účastníkem bouračky se strašnými následky, ale vůbec netuší, kde se zrovna nachází a kam mají poslat sanitku.

Červen 2021. Výstavu Crash!!! v krnovském Prioru si společně prošli zástupci policie, města a kraje.Zdroj: Deník/František Kuba

Úskalí elektromobility

Na fotografii deformovaného kola vedle elektrokola Krnované poznali křižovatku pod Cvilínem u zahrady Střeleckého domu.

Krnovský místostarosta Pavel Moravec je původní profesí strážník, takže už delší dobu sleduje jaké problémy způsobil živelný rozmach elektromobility.

„Šofér nevnímá, že proti němu jede elektrokolo. Očekává běžné kolo a obvyklou rychlost cyklisty, takže špatně odhadne situaci. Ani legislativa není připravena na všechna ta elekro vozítka a udělátka. Elektromobilita je skvělá věc, ale její vývoj šel tak rychle, že k ní chybí odpovídající zákony, ať už jde o řidičské průkazy nebo povinné přilby. Mělo by se o tom odborně diskutovat například na platformě BESIP a pak předložit zákonodárcům návrhy,“ konstatoval Moravec.

Krnov elektrokoloběžky odmítl

Starosta Krnova Tomáš Hradil konstatoval, že také město Krnov oslovila firma nabízející elektrokoloběžky. „Možná to bylo hlavně pocitové rozhodnutí, že jsme do toho nešli. Neměli jsme jeden silný argument, ale spoustu drobných proč nabídku odmítnout. V Ostravě zvážili plusy a mínusy, a nakonec do toho šli. Vím, že koloběžky byly i v novém Jičíně a Příboře. Nakonec ta firma zkrachovala. Pokud vím, zkušenosti s tímto modelem byly dost negativní a to nejen bezpečnostní. Chce to čas, aby se věci doladily. Elektrokolům se nebráníme, je to dobrý nástroj pro mobilitu. Na jednu stranu jim fandím, ale asi by si to zasloužilo nejdřív zavést povinnou helmu,“ doplnil Tomáš Hradil.

Do konce roku

Výstava Crash!!! má až naturalisticky ukázat, jaké následky může mít chvilka nepozornosti za volantem, trocha alkoholu v krvi, sluchátka v uších nebo mobil v ruce.

Opravdu deprimující je finále v místnosti naaranžovaná jako nemocnice, kde právě „odchází“ pacient napojený na přístroje. Kdo ještě nemá dost, může zkusit jízdu na invalidním vozíku nebo se za doprovodu smuteční hudby sklonit nad prázdnou rakví se vzkazem: „poučil ses?“

Organizátoři doufají, že návštěvy školních tříd o prázdninách nahradí turisté. Každopádně bude tato výstava v Prioru přístupná až do konce roku.