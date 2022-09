Základní organizace Českého svazu chovatelů ve Vrbně pod Pradědem pořádá od pátku 23. do neděle 25. září výstavu králíků, drůbeže, okrasných a užitkových holubů včetně holubů poštovních.

Chovatelská výstava. Ilustrační foto. | Foto: Deník/František Kuba

Na výstavě bude expozice králíků stříbřitých malých a expozice exotického ptactva. Výstava proběhne poblíž zahrádek u železniční stanice a bude otevřena v pátek od 14 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 18 hodin a v neděli od 8 do 15 hodin.