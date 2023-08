Petr Kruk pospojoval provázky tak, aby horní deska stolu držela nad dolní deskou tak nějak "zavěšená". To, co na první pohled vypadá jako paranormální levitace, ve skutečnosti funguje na principu fyzikálních sil z oblasti mechaniky.

Na jeho stolek s provázkovýma nohama si můžete odložit třeba chlebíček, sklenku vína nebo vázu s květinou. Je to sice divné a poněkud vachrlaté odkládací místo, ale předměty o váze do jednoho kilogramu stolek na provázcích bez problémů unese.

„Oloid je zázračný tvar. Je zázračný, protože trojrozměrný 3D objekt tvoří jediná přímková plocha. Můžete ho válet po celém povrchu a nikdy při tom nenarazíte na hranu. Díky rozložení hmoty se nekutálí rovně jako koule, ale klikatě se kývá a jakoby motá,“ představil Petr Kruk oloid, který jako jediné známé těleso přejede při válení po ploše celým svým povrchem.

Jak vypadá a funguje oloid:

Zdroj: Youtube

Chalupář Petr Kruk je přední český expert na výrobu těch největších klikových hřídelí na světě, co Vítkovice Heavy Machinery dodávaly do obřích zaoceánských lodí. Důchod si užívá ve Vysoké-Bartultovicích, kde už před půlstoletím koupil chalupu.

Technik, který miluje dřevo

Těžko říct, jestli Petr Kruk je víc umělecký sochař, řemeslný řezbář nebo pokračovatel kutilské tradice českých sběratelů samorostů. Je to solitér, který ve světě výtvarného umění nemá srovnání.

"Nejsem řezbář a sběratel samorostů už vůbec ne. Jsem technik, který miluje dřevo a rád si nechá poradit. Nejdůležitějším rádcem i kritikem je moje manželka. Kolegové a kamarádi věděli, že se bavím dřevem, ale nikdy to dílo neviděli pohromadě, a já vlastně taky ne, dokud jsem nezačal vystavovat. Nejstarší misku z ořechu jsem dělal na vojně, takže to, co zde vystavuji, je vlastně kronika mého života,“ doplnil Petr Kruk, který v pohraničních Batrultovicích hostí také spoustu polských přátel.

"Víte, co znamená polsky kruk? To je pták krkavec, kterého znáte z pohádky Boženy Němcové Sedmero krkavců. Proto mám siluetu krkavce na visačkách jako své autorské logo," ukazuje Petr Kruk na papírové štítky s krkavcem.

Fenomén: chalupář, který miluje dřevo a lodní klikové hřídele předvádí svůj um

Je fascinující sledovat, jak se v jeho rukách spojil výtvarný cit, hravost a fantazie s technickými znalostmi a řemeslnou zručností. Dokáže objevit krásu i v degradovaném dřevě. Vytvořil si vlastní autorský rukopis.

Expert na lodní klikové hřídele

Životním koníčkem Petra Kruka kromě dřeva dál zůstávají klikové hřídele pro obří lodě, o kterých pořádá přednášky. „Výroba zalomených hřídelí a historie Vítkovic je krásné téma. Byl jsem u toho velkého boomu, když se u nás vyrábělo tři sta lodních hřídelí ročně. Umíte si představit ty stotunové kousky? Klikovky se ve Vítkovicích dělaly přes sto let, ale tady šlo o specializaci na poloskládané zalomené hřídele do dvoutaktních pomaluběžných lodních motorů. Přestože jsme suchozemský národ bez vlastní flotily, dodávali jsme jsme je do celé Evropy i do světa,“ uzavřel Petr Kruk povídání o hřídelích, na které mohli být Češi hrdí stejně jako na pivo, hokej nebo škodovky.

Zdroj: Youtube