Obchody jsou tedy standardně otevřené. Není tak vyloučeno, že řada lidí nejen z příhraničních oblastí využije volný den k návštěvě našich severních sousedů. Ušetřit se dá nejen v klasických obchodech s jídlem, ale například i při nákupu stromků, sazeniček a dalšího jarního zboží.

Pokud v květnu plánujete cestu do Polska, měli byste vědět, že do konce měsíce zde mají dva státní svátky, a to 19. května (Letnice) a 30. května (Slavnost Těla a Krve Páně). V tyto dny jsou obchody zavřené.