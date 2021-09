„Kristina Šemberová a její projekt retrovaření bude zájemcům k dispozici na náměstí po celý den. Chystáme tři vstupy v 11, 14 a 15.30 hodin. Zájemci mohou ochutnat linecký koláč nebo tradiční bábovky. Nebo si pořídit kuchařku s podpisem autorky. Připravili jsme také různé soutěže typu zkus najít budovu ze staré fotografie a vyfotit se u ní. Je to program zaměřený na školáky i pro dospělé zájemce o poznání historie Města Albrechtic," uvedla za organizátory Alena Křištofová z Českého svazu ochránců přírody ČSOP.

Při studiu gastronomie z let 1918 až 1938 Kristina Šemberová objevila tak zajímavé recepty, že se z badatelny přesunula k troubě a k plotně. Výsledkem jsou znovuzrozené recepty, které představila v knize Sladká první republika.

Od 8 do 16 hodin bude na náměstí probíhat akce „Poznej svůj domov“. Průvodci v dobových kostýmech pozvou zájemce do historie Města Albrechtic. Specialistka na historickou gastronomii Kristina Šemberová prozradí, jak se stravovali naši předci. Nebude chybět ani ochutnávka a kuchařka prvorepublikových receptů.

Na náměstí ve Městě Albrechticích v pátek 10. září od 9.30 hodin dorazí kolona aut – veteránů, které křižují Osoblažsko a Jeseníky v rámci Trofeo Niké. Místní si jako doprovodný program nadělí pořádný návrat do historie.

