Ve dvou případech se jednalo o zranění, utrpěné po pádu během jízdy v Trial parcích. „Další dva úrazy se staly na běžných cyklostezkách, ale i zde šlo o těžká zranění. Bohužel dvěma ze čtyř zraněných byly děti ve věku dvanáct a třináct let. Jedno z nich, dívka, dokonce utrpělo zranění, která vážně ohrožovala její život,“ komentoval dění v pohoří Tomáš Skokan, sloužící dispečer Horské služby Jeseníky.

Čtyřikrát musel mezi sobotou a úterním dopolednem letět vrtulník do Jeseníků k případům vážně poraněných cyklistů, které ošetřovala Horská služba.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.